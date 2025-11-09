南市加碼照顧生鮮豬肉攤

南市加碼照顧生鮮豬肉攤商員工生活，攜手度過停宰期經濟壓力。（記者李嘉祥攝）

非洲豬瘟禁宰造成營運衝擊，臺南市政府加碼援助措施，除全面減收公有零售市場生鮮豬肉攤鋪位一個月使用費外，再加碼提供各公、民有市場每個生鮮豬肉攤鋪位一點五萬元援助金，協助穩定員工生計，度過停業艱困期。

市長黃偉哲表示，豬瘟防疫攸關全民食安與產業安全，市府全力防堵疫情同時也不忘照顧第一線受影響市場攤商；考量攤商配合禁宰措施暫停營業，市府加碼照顧因停業而無法領取薪資的員工，以維持基本生活。

經濟發展局長張婷媛指出，豬隻禁宰雖屬必要防疫措施，但也波及相關產業從業人員生計，市府審慎評估參酌建言後照顧豬肉攤從業人員，協助度過停宰期經濟壓力，也會維持清消強度及推出行銷活動，鼓勵民眾消費本土豬肉。

市場處代理處長林士群說，市場處主動協助市場生鮮豬肉攤商備妥申請文件確保即時獲得援助，也呼籲民眾支持在地市場生鮮豬肉攤商，禁宰措施解除後踴躍採買，協助產業鏈恢復元氣。