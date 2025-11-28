南市動保處公私協力打擊非法繁殖場 犬貓全數沒入並依法開法嚴懲不怠

南市動保處接獲民眾通報會同警方至七股區疑似非法犬貓繁殖場稽查，掌握具體事證後犬貓全數沒入並依動保法裁罰。（記者李嘉祥攝）

臺南市動物防疫保護處接獲民眾通報臺南市七股區一處民宅疑似有非法犬貓繁殖及販賣交易行為，經查涉案人於自宅內經營犬及貓隻繁殖買賣，動保處掌握具體事證後，27日派員會同派出所警員前往稽查，當場扣留31隻貓，28日再度前往案址扣留59隻犬，後續將安置於南市動物之家開放認養，另涉案人違法部分，也依動物保護法進行裁罰。

動保處表示，動保人士於七股區發現該處飼養大量犬貓，經長期接觸涉案人後得知該場址為非法繁殖場，同時有販賣交易行為，動保人士嘗試與其交易及搜集具體事證後通報動保處稽查。

動保處指出，經現場清點現場共31隻貓、59隻犬，高達九成以上具有品種，包括布偶貓、俄羅斯藍貓、英國短毛貓、緬因貓、哈士奇犬、臘腸犬、西高地白梗、吉娃娃、黃金獵犬、拉不拉多、貴賓犬、博美犬、馬爾濟斯、邊境牧羊犬、薩摩耶等，有多隻犬貓皆未依規定植入晶片、結紮及定期施打狂犬病疫苗，依法沒入安置於南市動物之家，將由公職獸醫評估犬貓生理狀況、晶片植入、絕育手術、基礎疫苗注射及妥適醫療，後續依法公告開放民眾登記認養，如同一隻有多位民眾認養將由公開抽籤方式辦理。

動保處強調，該涉案人未依動物保護法規定取得許可，擅自經營犬貓繁殖及買賣行為，依同法規定處10萬元罰鍰、未依規定植入晶片處1萬5000元罰鍰、犬貓未結紮且未申報處25萬元罰鍰、未定期施打狂犬病疫苗處15萬元罰鍰，合計共裁處51萬5000元罰鍰，並依動物保護法規定全數沒入供繁殖或買賣犬貓。

動保處長方川和呼籲民眾勿非法經營繁殖場，動保處將對轄內合法特定寵物業者及可能發生非法繁殖買賣地點提高查核頻度，除強化跨機關聯繫，也透過公私協力全面查緝非法繁殖場，對違法者依法從嚴究處，以期維護動物福利。