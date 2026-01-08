南市勞局今年將開36班失業者職訓

南市勞工局長王鑫基、職訓就服中心梁偉玲說明今年將開設卅六班次失業者職業訓練，廣邀訓練單位投入人才培訓行列。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府勞工局今年預計辦理卅六班次失業者職業訓練，涵蓋美容美髮、餐飲服務、專業服務、專業設計、電腦資訊及電腦繪圖類等六大職類，十四日並將於民治市政中心辦理招標說明會，說明承訓單位資格條件、今年度失業者職訓相關規範及招標行政作業應注意事項，市長黃偉哲鼓勵有意願辦訓單位踴躍報名，加入人才培訓行列。勞工局長王鑫基表示，為協助失業者習得一技之長及盡速重返職場，勞工局職訓就服中心每年均開辦失業者職訓課程，自縣市合併起迄今已辦理逾五百六十班次，培育超過一萬五千人，訓後並持續追蹤三個月，就業率均達八成以上；為擴大培育效能，此次特辦理招標說明會，邀請有意投入失業者職訓單位了解相關作業程序與規範，並投入培訓人才行列。勞工局職訓就服中心主任梁偉玲指出，失業者職訓課程會隨目前市場需求捆動檢討開設，往年最受歡迎的多為美容美髮、餐飲等基本項目，近年則以AI、綠能及永續發展為潮流；今年度訓練規劃開設咖啡及飲品調製訓練班、剪燙染髮藝設計培訓班、智慧綠能室內設計班、生成式AI圖像處理設計班、麵食糕點實作班新住民專班，除提升學員不同職類專業技能，也因應潮流融入智慧科技、碳足跡、碳排放、環保材料，提升學員對AI工具、永續發展觀念職能，歡迎有意辦訓單位踴躍參加招標說明會，了解職訓實施基準、委託辦理職前訓練作業原則等中央規範。