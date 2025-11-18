南市勞局勞動法令校園巡迴展演前進佳里國小

南市勞工局勞動法令校園巡迴展演前進佳里國小，勞工局長王鑫基及勞資關係科長吳旻釗期透過戲劇潛移默化建立正確勞動法令觀念。（記者李嘉祥攝）

▲南市勞工局勞動法令校園巡迴展演前進佳里國小，勞工局長王鑫基及勞資關係科長吳旻釗期透過戲劇潛移默化建立正確勞動法令觀念。（記者李嘉祥攝）

為落實勞權教育、勞動法令向下扎根目標，臺南市政府勞工局特安排劇團前進佳里國小演出「快樂森林工坊」戲劇，勞工局長王鑫基、勞資關係科長吳旻釗、佳里國小校長王聖欽與200多位師生一同欣賞劇團精彩演出，會後有獎徵答也吸引小學生興趣，現場互動熱絡。

勞工局邀劇團演出「快樂森林工坊」劇碼，透過森林工廠發生的故事，呈現勞動市場上可能會遇到的問題，以生動的動物角色、有趣對白，將嚴肅議題簡化成淺顯易懂的生活故事，傳遞勞動尊嚴概念，潛移默化讓學生了解勞動法令。

王鑫基局長表示，南市長期在校園推動「勞動法令向下扎根計畫」，每年於國小至高中、大專院校辦理勞動法令巡迴講座，主題包括性別平等、求職防騙、勞動基準法等，透過戲劇展演傳遞勞動法令概念，提升全民勞權意識；今年度截至10月止已辦理72場次，宣導人次達10724，各校迴響熱烈。

王聖欽校長說，勞動法令對小學生而言較為嚴肅且難以理解，感謝勞工局及真藝術工作室透過向下扎根計畫及劇團展演方式淺白解析傳達勞動關係概念，讓學童更能理解家長及老師在不同場域擔任不同的角色，未來每個人也將會面臨不同的職場，如何以和諧的方式維持勞資關係，共創雙贏，

吳旻釗科長指出，隨著勞動市場逐漸多元化，勞工往往不了解自身的權利，勞工局為推動勞權公民教育，定期舉辦「職場大小事」講座課程、培育勞動法令種子講師，配合時事辦理修法宣導，期盼讓勞工隨時獲取新知，減少勞資爭議、促進勞資和諧。