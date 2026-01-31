南市勞局歲末尾牙 邀員工與工會及志工共襄盛舉

南市勞工局歲末尾牙邀員工與工會及志工共襄盛舉，展現大家庭共好凝聚力，勞工局長王鑫基並發放小紅包給出席的員工子女。（記者李嘉祥攝）

時近歲末，臺南市政府勞工局特於善化新萬香餐廳舉辦年度尾牙聯誼餐會，慰勞同仁一年來的辛勞付出，除勞工局團隊外，亦邀請臺南市五大總工會及長期合作的做工行善團修繕與義剪志工參與，同仁、志工與家眷齊聚一堂，吃美食、抽大獎，現場幾乎人人有獎，笑聲與掌聲滿堂，展現如同大家庭般的凝聚力。

勞工局就業促進科全盲接線生李彥帶領同仁高歌，以自信歌聲展現對工作的熱愛與對生命的熱情，贏得全場熱烈掌聲；王鑫基局長特別頒發紅包鼓勵，肯定李彥以專業與耐心站在第一線為市民提供即時且溫暖的服務，展現勞工局重視多元共融、落實身心障礙者就業支持的具體成果。

市長黃偉哲肯定勞工局一年來推動各項勞工業務成效，在促進就業、保障勞動權益、強化職業安全、推動勞工福利及關懷弱勢族群等面向皆落實以人為本的理念，特提供多項摸彩品，以實際行動慰勞員工；有感於同仁在工作與家庭間的付出與平衡，勞工局長王鑫基也準備象徵祝福與關懷的小紅包送給出席的員工子女，呈現「照顧勞工、關懷家庭」理念，同時也為各桌加菜慰勞。

王鑫基局長感謝勞工局全體員工一年來在勞工就業、勞動條件、職業安全、勞工福利及促進勞資和諧等各項勞政工作的努力付出，展現高度專業與使命感，也感謝做工行善團志工一年來不辭辛勞，以實際行動支持市政推動，與勞工局攜手完成322戶弱勢家庭房屋修繕，並持續辦理弱勢族群義剪服務，讓城市的溫暖真正走進需要幫助的家庭。

王鑫基局長說，勞工局不僅是工作場所，更是彼此扶持、共同成長的大家庭，看到員工、家眷與夥伴齊聚彼此關懷支持，是辦尾牙最珍貴的意義；他也特別向南市五大總工會各工會理事長致意，感謝五大總工會長期與勞工局攜手推動各項勞工政策與業務，是市府與勞工間最穩定、最重要的橋梁，也強調勞工局會延續此次溫暖與凝聚力，持續為勞工提供更貼心、更有溫度的服務。