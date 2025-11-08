南市勞局職場ㄟ大小事講座邀口才訓練師開講 認識自我說話盲點培養自信
▲南市勞工局職場ㄟ大小事講座邀口才訓練師開講，教導認識自我說話盲點及培養自信，勞工局長王鑫基也到場聆聽。（記者李嘉祥攝）
為提供市民學習、進修平台，臺南市政府勞工局持續舉辦「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，協助市民充實職場技能，也陪伴大家追求身心成長與生活幸福，8日於南門勞工育樂中心舉辦的講座邀請口才訓練知名講師王思文，以「懂得說話比做對事更加分」為題，帶領學員探索口語表達的深層世界，勞工局長王鑫基也到場聆聽。
王思文老師有豐富生命歷練與教學經驗，長期專注口語表達、發音咬字、聲音運用、人際互動、肢體儀態與自我行銷等領域，她透過實際練習引導學員了解說話時常見的盲點，學習如何以更有效的方式進行表達，並協助學員穩定聲音、調整台風，培養上台說話的自信，同時也訓練表達的流暢度與臨場反應，以及融入幽默與智慧應對技巧，讓說話成為一種加分的能力、溝通更具感染力，不僅改善人際關係，也在人際互動中留下深刻印象，讓生活與職場更加和諧融洽。
勞工局長王鑫基表示，黃偉哲市長重視勞工福利與權益，上任後以「希望家園」作為城市願景，勞工局自108年起持續辦理「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，課程內容多元豐富，並邀各方專家學者助講，分享經驗與專業知識，協助勞工精進職場軟實力，提升職涯發展與家庭幸福。
勞工局勞安福利科長吳素珍也預告下一場講座將於12月6日舉辦，邀請合一特材公司董事長兼執行長馬堅勇博士主講「材料也神奇－沒有做不到、只有想不到」，歡迎各界踴躍報名，相關資訊與報名方式可上勞工局網站查詢。
