南市勞局職工福利業務研習座談 打造幸福職場

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南市勞工局辦理115年度職工福利業務研習座談會第四梯次課程，協助事業單位健全職工福利制度，提升員工福祉與企業競爭力。（記者李嘉祥攝）

▲南市勞工局辦理115年度職工福利業務研習座談會第四梯次課程，協助事業單位健全職工福利制度，提升員工福祉與企業競爭力。（記者李嘉祥攝）

為落實職工福利制度、打造幸福友善職場，臺南市政府勞工局9、10日二天於南門勞工育樂中心舉辦「115年度職工福利業務研習座談會」第四梯次課程，透過法令解析、系統操作教學、企業實務經驗分享及稅務專題課程，協助事業單位健全職工福利制度，提升員工福祉與企業競爭力。

研習首日以「職工福利業務規範及系統操作與事業單位辦理職工福利經驗分享」為主題，勞安福利科許曼真深入淺出地解說職工福利金條例及相關附屬法規，協助與會人員建立系統化的完整法令概念；另也邀客資訊張皓淳專案管理師講授「勞工福利資訊服務網暨管理系統」線上申報實務操作，透過引導及說明，有效提升事業單位的數位申辦效率。

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企業實務經驗分享部分則邀國內知名企業代表現身說法。統一企業公司工會常務理事穆益狼長期投入工會及勞資事務推動，對於員工福利需求與企業經營平衡具有豐富實務見解，他於會中分享大型企業推動職工福利的實務經驗，介紹如何透過福利委員會整合企業資源、規劃多元福利措施，並藉由員工參與機制提升組織凝聚力與企業認同感。

岱稜科技資深管理師李雨倩也分享科技產業推動職工福利制度的成功經驗，強調職工福利委員會的角色並不只是規劃活動，而是以更長遠的視角思考員工關係，設計每一項員工活動時會以「全員參與、公司文化、回饋社會、雇主品牌」為方向，並與ESG精神結合，規劃福利活動採用「從員工與公司雙視角出發的4C思維」，即刻重視員工的需求跟回饋、考量員工參與付出的時間與精力、注意參與流程的友善程度及順暢的活動動線與規則，以及讓員工瞭解活動蘊含的公益價值與企業文化意義。

勞工局長王鑫基表示，健全的職工福利是企業留才的基石，面對勞動市場快速變遷，市府積極輔導事業單位依法成立職工福利委員會，協助企業規劃兼顧「法令合規、員工需求與永續經營」的福利政策，透過公私協力打造兼具競爭力與溫度的雙贏職場，進而全面優化臺南的勞動環境，厚植城市發展實力。

勞工局也預告第二日課程將聚焦職工福利相關稅務實務，邀財政部南區國稅局營所稅組張浩銘股長講授職工福利委員會稅務結算及申報規定，綜所遺贈稅組王偉馨稅務員說明扣繳相關法令與實務作業，協助事業單位掌握最新稅務規範，避免申報疏失，也強調未來會持續規劃多元課程與交流平台，協助企業因應法令變革及實務挑戰，深化職工福利推動成效。