南市勞局與中華電信深耕數位賦能 開創身障就業新模式

南市勞工局王鑫基出席「數位賦能 創馨共生年度分享會」，見證馨心學堂長輩創作及身障就業新創模式成果。（記者李嘉祥攝）

國際身障日前夕，臺南市政府勞工局接受中華電信邀約，2日參與「數位賦能 創馨共生年度分享會」，勞工局長王鑫基代表出席，會中除發表馨心學堂「跨世代的對畫 AI彩繪人生展」，呈現近百位長輩於線上分享創作理念的影音，並展出近千幅身障講師與偏鄉長者的共同創作的AI畫作，展現身障就業新創模式的成果。

市長黃偉哲表示，市府自113年起與中華電信合作創辦「馨心學堂」，培訓轄內身心障礙者擔任數位講師，學習各項AI影音軟體，搭配中華電信企業志工，前往偏鄉地區教導社區長者使用手機、平板等數位設備，陪伴長輩提升科技使用能力，以科技縮減數位落差，也同步開創嶄新身障就業新模式，讓身障者透過教導長輩，獲得自我價值與認同，落實聯合國永續發展指標SDGs精神，實現數位平權多元族群共融，創造AI開啟數位賦能和平權的全新可能。

勞工局長王鑫基指出，勞工局致力提升身心障礙者就業機會，113年與中華電信共同創辦馨心學堂，是全台第一間由企業為身心障礙朋友和偏鄉社區長輩創辦的數位學校，以「全臺首學－臺灣第一間企業為長輩和身障朋友開設的數位學校」從臺南出發，114年度服務擴及雲嘉南、高屏基、中彰投等9縣市28個社區，培訓出157位身障講師，攜手604位企業志工辦理188場課程，帶領近7000人次偏鄉長輩學習17項涵蓋生活、影音、影像、健康和運動的APP。

王鑫基局長說，對馨心學堂身障講師而言，不僅提升自身數位技能、拓展生活經驗，更從「受助者」轉變成「助人者」，從中帶來自我肯定和成就感，不僅讓人看到身障朋友多元就業的可能，更看到AI讓身障講師和偏鄉長者創新共生、和樂融榮的美好。

勞工局就業促進科長沈淑敏進一步說明，陪伴長輩學習使用數位設備，可同時強化其數位公民素養，馨心學堂除規劃「防詐騙」、「假新聞」、「訊息查證」跟「AI使用倫理」等課程，並與Google和Meta本地服務連結，引導長輩遇到假新聞、廣告、還有詐騙訊息時可用AI先初步查證，並連結警政APP和視訊報案教學；亦提醒長輩善用AI聊天健康諮詢和排遣寂寞，但用藥醫療仍以專業醫師為準，並在生活中保持與親友互動交流，讓長輩知道「AI好好用」及「好好用AI」，享受智慧生活便利，同時也降低數位安全的風險。

黃偉哲局長強調，未來勞工局會持續與中華電信合作培訓更多身障講師，應用科技力量深入更多偏鄉角落，透過數位賦能跟科技力，未身障者創造更多就業機會的同時，也對弱勢群體帶來更多的實質助益。