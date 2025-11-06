南市勞局製作多國語宣導動畫

為協助外籍移工適應台灣生活與職場，臺南市政府勞工局持續製作多國語言宣導動畫，內容涵蓋法令遵循、生活安全及勞動權益等面向，今年並以「移工職業安全」為主題製作二支新動畫，宣導預防工作捲夾與預防高處墜落，以生動易懂母語提醒移工重視安全，降低職災風險。

市長黃偉哲表示，移工是城市發展的重要夥伴，市府長期致力於營造多元共融、友善宜居環境，也盼藉由多語宣導與教育，減少誤解與違規情事發生，讓移工能安心在臺生活與工作，並降低移工失聯比例。

勞工局長王鑫基指出，截至今年九月底南市移工人數六萬三千餘人，其中產業移工佔七成七、社福移工佔二成三，以印尼與越南各佔三成四及三成三最多；而同一時期失聯移工人數一千七百一十三人，勞工局持續強化宣導教育，希望透過多國語言動畫、圖卡、手冊等編製，減少移工因資訊落差或誤解而誤觸法令導致失聯情況。

勞工局勞動條件科長蕭惠文說，自一百年起已陸續製作越南語、印尼語、泰語及英語等多國語言宣導動畫，累計共十四則廿秒短影音，影片內容橫跨登革熱防治、預防詐騙、電動機車騎乘規定及避免誤上國道、仲介服務收費索取發票、懷孕權益保障等；另也製作多國語言宣導圖卡，包含防毒、用電安全、勿酒駕及滅火器使用等生活安全主題，讓移工更易獲取在台生活重要資訊。相關影音與圖卡置於勞工局網站外籍移工管理專區宣導文宣專區下載使用，歡迎民眾、事業單位與仲介機構多加運用。

南市勞工局持續製作多國語動畫，今年新製作二支移工職業安全影片，協助移工安心在台生活與工作。

