南市勞局身障農藝職訓學員手作植栽 義賣捐助回饋社會

南市勞工局農藝栽種與草本植物創作班舉行結訓成果展與義賣，局長王鑫基肯定學員將作品全數售出，所得捐贈予台南市勞工志願服務協會。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府勞工局委託伽碩企業辦理「農藝栽種與草本植物創作班」，30日舉行別開生面的結訓成果展，在倒數跨入2026年之際選擇用「泥土」為生命顯影新歷程；現場沒有嚴肅的結業氣氛，取而代之的是學員們自信的笑臉，用數個月的汗水磨練成能雕琢綠意的職人之手；另結訓結合成果發表與義賣活動，學員將悉心呵護的作品全數售出，所得全數捐贈予台南市勞工志願服務協會。

參與課程學員背景各異，有學員剛開始雖申請職務再設計輔具，但配件尚未下來，單位及時提供放大鏡等替代設備，還有學員於學習過程中感到壓力，輔導員也協助學員穩定情緒；經過專業課程訓練，學員從最基礎的土壤環境與介質調配紮根，到深入鑽研到植栽創作實務，成果展現場宛如微型植物園，琳瑯滿目的作品不僅是課堂作業，更是學員傾注心血的心靈結晶，昂然挺立的「上板鹿角蕨」展現堅韌的生命線條、精心構圖的乾燥花藝體現學員對美學的追求。

勞工局長王鑫基勉勵學員，學習沒有終點，但每階段的轉變都值得被看見、被銘記；由學員親手呵護、塑型的草本植栽是他們反覆磨練後的專業實力縮影，這場結訓成果展不僅是課程的終點，更是迎接新年的第一份厚禮，他也代表黃偉哲市長將新年新希望轉達給所有學員，期待新的一年步入新歷程。

伽碩企業郭明洽指出，職訓最終目標不僅是技能轉移，更是尊嚴與價值的重建，此職人精神正是學員迎接新年最堅實的底氣；在2026年即將開啟之際，這群新晉的綠色職人已準備好用專業與愛心，編織出屬於他們的綠色奇蹟。

勞工局就業促進科長沈淑敏強調，職訓學員「破土重生」的喜悅並未止步於教室，而是轉化為對社會的祝福，透過義賣活動將這份從綠意中淬煉的力量回饋給更多需要溫暖的家庭，讓愛心如同種子，於泥濘中破土而出、向陽生長，也期勉學員持續激勵自己向前行，在新的一年都能順利就創業。