南市勞工學苑進駐曾文市政園區

南市勞工局長王鑫基、勞安福利科長吳素珍及艾華植藝工作室創辦人蔡玉娟老師介紹於曾文園區開設的花藝課程，歡迎把握機會參加。（記者李嘉祥攝）

▲南市勞工局長王鑫基、勞安福利科長吳素珍及艾華植藝工作室創辦人蔡玉娟老師介紹於曾文園區開設的花藝課程，歡迎把握機會參加。（記者李嘉祥攝）

為提供市民學習成長機會與提升生活品質，臺南市政府勞工局持續於南門勞工育樂中心辦理多元化勞工學苑課程，深獲勞工及眷屬肯定；曾文市政願景園區正式啟用後亦將勞工學苑課程延伸至園區，今年上半年推出六場次「花藝課程」，首場將於廿四日登場，以「餐桌設計」為主題，邀艾華植藝工作室創辦人蔡玉娟老師授課，市長黃偉哲歡迎市民踴躍報名，感受花藝融入生活之美。

廣告 廣告

勞工局長王鑫基表示，曾文市政願景園區開設勞工學苑課程，是希望讓更多市民就近參與，享有豐富學習資源；園區課程除靜態講座外，也加入動態與手作類，期透過多元課程規劃讓勞工在工作之餘充實自我，同時透過實際操作提升生活美感與紓壓體驗，也讓學習更加貼近生活。

王鑫基局長說，去年園區開設花藝課程迴響熱烈，場場滿額，有學員特別從市區來學習；今年首場手作花藝課程邀蔡玉娟老師授課，帶領學員從花材搭配、色彩運用到整體設計概念，打造兼具美感與實用性的餐桌佈置，為日常生活增添儀式感；此項課程開放勞工及眷屬參加，歡迎來體驗花藝之美。

勞工局勞安福利科長吳素珍指出，今年上半年共推出六場次花藝系列手作課程，除第一場的餐桌設計外，另還有二月十四日「賀年節慶設計」、三月十四日「自然風格」、四月十八日「直立設計」、五月十六日「花束設計」及六月十三日的「端午節掛飾」，結合節慶特色與設計巧思，讓學員在創作中感受生活之美，每場次名額有限，歡迎把握機會。