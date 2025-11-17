南市勞工局今年下半年首場勞動法令校園巡迴展演 前進佳里國小

南市勞工局勞動法令校園巡迴展演前進佳里國小，透過生動的動物角色、有趣的對白，呈現勞動市場上可能會遇到的問題。（勞工局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市勞工局推動「落實勞權教育、勞動法令向下扎根」，十七日安排劇團前進佳里國小演出「快樂森林工坊」戲劇，透過森林工廠發生的故事，呈現勞動市場上可能會遇到的問題，演出後還進行有獎徵答，讓小學生們潛移默化了解勞動法令。

包括勞工局長王鑫基、勞資關係科長吳旻釗、佳里國小校長王聖欽、及二百多位師生一同欣賞劇團表演，精彩的演出，吸引小學生們的目光，現場互動熱絡。

勞工局說，這次演出劇碼為「快樂森林工坊」，透過森林工廠發生的故事，呈現勞動市場上可能會遇到的問題，透過生動的動物角色、有趣的對白，將嚴肅的議題，簡化成淺顯易懂的生活故事，傳遞勞動尊嚴概念。

校方表示，勞動法令對小學生而言，較為嚴肅且難以理解，藉由劇團表演方式，傳達勞動關係的概念，透過勞動法令向下扎根計畫，小朋友們更能理解家長及老師們，在不同場域擔任不同的角色，未來小朋友們長大後步入社會，也將會面臨不同的職場，如何以和諧的方式維持勞資關係，共創雙贏很重要。

王鑫基指出，南市長期在校園推動「勞動法令向下扎根計畫」，每年在國小至高中、大專院校辦理勞動法令巡迴講座，主題包括性別平等、求職防騙、勞動基準法等，獲得各校迴響，期望持續傳遞勞動法令概念，提升全民勞權意識。

隨著勞動市場逐漸多元化，勞工局為推動勞權公民教育，定期舉辦「職場大小事」講座課程、培育勞動法令種子講師，配合時事辦理修法宣導，讓勞工能獲取新知，減少勞資爭議、促進勞資和諧。