南市勞工局偕同移民署、南科及崑山科大至企業關懷境外生 傳達節慶歡樂氛圍

▲南市勞工局與移民署、南部管理局及崑山科大至廣和科技辦理境外生訪視關懷服務，勞工局長王鑫基代表市長黃偉哲致贈春節小紅包。（記者李嘉祥攝）

為讓境外生感受臺灣傳統節慶文化與溫暖人情，臺南市政府勞工局4日偕同內政部移民署、國家科學及技術委員會南部科學園區管理局及邀崑山科技大學代表前往廣和科技辦理「境外生訪視關懷服務－新春團拜」活動，勞工局長王鑫基代表市長黃偉哲致贈春節小紅包，祝福新的一年平安順利、好運連連，另也準備瓜子、生仁糖等象徵吉祥的傳統年節零食讓境外生品嚐，現場洋溢濃厚年節氣氛，學生也大呼在臺南過年很溫暖。

王鑫基局長表示，隨著臺灣勞動力人口逐漸老化，境外生在台就學及進入職場人數逐年增加，已成為我國勞動市場的重要新生力量；市長黃偉哲關心境外生在臺就學與生活情形，勞工局透過「境外生訪視關懷服務」，主動走入校園與企業了解境外生的學習、生活及工作狀況，並即時提供協助，確保其在學期間與畢業後的勞動權益，服務推動迄今累計已關懷6400位境外生。

王鑫基局長指出，今年首次結合南科管理局共同參與關懷行動，並再次提醒企業與學生相關法令事項，期透過跨機關合作打造更友善、安全的實習與就業環境，讓境外生在政府部門協助下更完整受到保障，讓不僅照顧在地學子與勞工，也讓在臺南求學、工作的外國朋友同樣感受到城市的溫暖。

廣和科技目前包括實習、工讀等共聘用40名境外生，董事長康裕成感謝勞工局與移民署主動到企業訪視關懷，也肯定境外生學習態度認真、表現優異，公司亦重視其照顧與安全，安排專車接送上下班並全額負擔費用，營造安心、友善的工作環境。

移民署也呼籲境外生，為防範非洲豬瘟，切勿自行攜帶或請親友自國外寄送含肉類產品來台，違者初犯即處20萬元高額罰鍰，同時務必妥善保管個人資料，勿簽署不明文件或交付重要證件，並避免申辦或轉讓預付卡，以防淪為詐騙集團利用對象，影響自身權益。

勞工局勞動條件科長蕭惠文也提醒雇主，聘僱境外生時應確實查驗並留存學生證、居留證及勞動部核發之工作許可函，三者缺一不可，並須注意證件效期；非寒暑假期間，每週工時不得超過20小時；如有相關聘僱疑問可洽詢臺南市政府勞工局。