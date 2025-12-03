南市勞工局偕美容工會送暖 前進麻新護理之家義剪

南市勞工局帶領台南市美容業職業工會志工，前進麻豆新樓護理之家義剪，志工們和接受義剪服務的長者的臉上都充滿笑容。（勞工局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市勞工局三日帶領台南市美容業職業工會志工，由多位專業美髮師組成義剪志工團隊，首次前往麻豆新樓護理之家舉辦關懷長者義剪服務，為院內長者與住民提供免費剪髮，協助整理儀容、讓他們感受社會的溫暖與關懷。

麻豆新樓護理之家以「全人照護」為核心理念，機構融合醫護、社工與治療專業，為住民提供安全舒適照護環境，確保長者居住品質與安全。

勞工局推動「台南做工行善團 -有情有疼心 義剪亮容顏」計畫，鼓勵工會與產業團體以專業回饋社會；台南市美容業職業工會熱情響應，由理事長辛美嬌領軍組成實力堅強的義剪志工團隊參加義剪服務；志工們親切與長者互動，耐心溝通髮型需求，細心完成每位住民的剪髮服務。

南市勞工局帶領台南市美容業職業工會志工，前進麻豆新樓護理之家義剪，傳遞溫暖。（勞工局提供）

辛美嬌指出，透過專業服務，為長者和住民打理門面，看到大家接受義剪後，臉上露出的笑容，是志工們持續參與的最大動力，未來會讓愛的行動延伸到社會各角落。

麻豆新樓醫院總監孫中平也親自到場關心，致贈志工們麻豆美食小吃碗粿表達感謝之意。

南市勞工局長王鑫基（左）到場感謝志工們的有心，也和接受義剪服務的長者們互動。（勞工局提供）

勞工局長王鑫基到場感謝志工們的有心，並與長者們親切的互動，他表示，工會夥伴運用專業技能投入公益是城市最美的風景，透過義剪改善長者生活品質，也促進社區連結與跨世代交流；勞工局將持續結合工會，前往更多需要關懷的地方，讓「勞工公益」成為台南特色與驕傲。