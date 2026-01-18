南市勞工局做工行善團助官田區、麻豆弱勢戶修屋 完成第322戶有情有疼心ㄟ厝

官田區修繕作業大功告成，是做工行善團第三百二十二戶有情有疼心ㄟ厝，勞工局長王鑫基（第二排右三）肯定志工辛勞，官田區長洪聰發（第二排左三）感謝修繕志工。（勞工局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市勞工局做工行善團志工犧牲假期為弱勢修屋，十八日分別前往官田、麻豆為弱勢家庭房屋修繕，官田區修繕戶在木工志工進行牆壁粉刷美化後完工，這是做工行繕團完成的第三百二十二戶有情有疼心ㄟ厝。

勞工局整合各工會專業志工力量，為家境困難的市民築起遮風避雨的港灣，讓弱勢家戶在寒冬中感受到社會的溫暖。

勞工局說，住官田區來自卑南族的七十四歲陳姓婦人，住家屋頂及廚房受丹娜絲風災影響多處損壞，陳婦平時仰賴中低收入老人生活津貼維生，無力負擔修繕費用。

做工行善團接力展開修繕工程，將受損天花板拆除、進行屋瓦修繕與防水施作、完成水槽與排水工程、室內裝潢、電線配置及熱水器安裝等；十八日由油漆志工進行牆壁粉刷美化後順利完成弱勢房屋修繕，成為「做工行善團」第三百二十二戶修繕完成的案件；官田區長洪聰發頒發感謝狀給修繕志工，感謝辛勞付出。

住麻豆區五十八歲譚先生，獨自照顧身心障礙弟弟，家中經濟不理想，生活艱辛，住屋有多處需修繕無力負擔。

經做工行繕團會勘評估後，志工陸續進駐進行修繕工作，經拆除、裝潢、配線、安裝鋁窗，十八日由油漆志工進行粉刷美化施工，原本斑駁老舊的牆壁，在志工細心粉刷後，變得亮麗整潔，市議員陳秋宏送上飲品至現場慰勞志工。

油漆志工合作，到麻豆區為弱勢戶進行粉刷美化作業。（勞工局提供）

勞工局說，十八日有不少是家庭志工夫妻檔犧牲假期到修繕案場服務，包括油漆工會的邱重欽與吳鳳娥，王棋瑞與龍亮均；勞工志願服務協會的梁志男與林佳香等人，他們做起事來默契十足，修繕作業做得快又好。

局長王鑫基表示，感謝參與服務的志工夥伴，以專業技藝與熱忱，在寒冬中為弱勢家園漆上全新色彩，讓弱勢家庭擁有亮麗、溫暖且充滿希望的新家。