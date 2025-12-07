南市勞工局做工行善團協助職災勞工、弱勢家庭受災戶修屋 第316戶修繕完工

做工行善團志工，犧牲假期為弱勢受災戶修屋。（勞工局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市勞工局結合「做工行善團」七日分別前往鹽水區、七股區為遭風災重創的弱勢受災戶房屋修繕，鹽水區的林婦為職災勞工，屋損嚴重無力修繕，經志工以專業技能接力修屋終於完成修繕作業，是做工行善團完成的第三百十六戶「有情有疼心ㄟ厝」。

勞工局說，住鹽水區的林姓婦人為職災勞工，工作時左手遭運轉機器壓傷致四指截肢，房屋因颱風受損嚴重無力修繕，勞工局接獲轉介通報後啟動修繕協助，包括電氣志工進行線路配置、木工志工室內裝修，泥水志工地板貼磁磚，正懿企業安裝房門，油漆志工接力進行牆面油漆粉刷，讓整體空間煥然一新，完成做工行善團的第三百十六戶修繕戶。

勞工局結合做工行善團為職災和弱勢家庭受災戶房屋修繕，勞工局長王鑫基在位於鹽水修繕戶住家前，掛上第三百十六戶「有情有疼心ㄟ厝」。（勞工局提供）

鹽水區同樣受風災影響的陳姓案主住家嚴重受損，無力負擔龐大的修繕費用；做工行善團先予斷電、拆除及管線配置等作業；七日出動泥水志工施作地板抹平；接下來，電氣、木工及油漆等志工也將陸續接力投入修繕工作。

獨居鹽水區七十四歲的魏姓案主，平時靠割稻、割草工作維生，每月僅仰賴中低收入老人生活津貼度日，住屋因丹娜絲颱風侵襲嚴重受損影響居住安全。

做工行善團先經屋頂拆除與新建、牆縫補強等工程後，七日由電氣志工進行線路及管路配置施工等修復作業。

七股區朱姓案主的住屋因颱風嚴重破壞，近期又因職業傷害暫時失去收入，住屋修繕費用難以負擔，生活陷入困境；透過職災專業服務人員轉介，做工行善團啟動修繕計畫。

市長夫人劉育菁（第一排右五）、勞工局長王鑫基（第一排右六）、專委莊政憲（第一排左二）、勞安福利科長吳素珍（第一排右四）前往修繕現場，感謝志工辛勞。（勞工局提供）

泥水、電氣與鋁製品志工們熱心投入，分別完成破損結構拆除、地板泥作抹平、線路斷電與安全檢查、新線路與管路配置，以及門窗修繕等工程；七日由木工志工進行屋內外裝潢，電氣志工協力確保施工用電安全等。

勞工局長王鑫基表示，感謝所有「做工行善團」志工為弱勢家庭房屋修繕打拚，每份善意與行動，都是珍貴禮物，為案主帶來重燃生活希望的勇氣。