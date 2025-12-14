南市勞工局做工行善團完成第319案修繕屋 打造安全居所

南市勞工局做工行善團完成第319案修繕屋，勞工局長王鑫基感謝修繕志工犧牲假日為弱勢居民打造安居住所，以行動傳遞愛與溫暖。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府勞工局與做工行善團持續為弱勢與職災家庭提供堅實協助，14日完成七股區第319戶修繕案，另鹽水區二戶也同步啟動修繕工程，合計三戶家庭陸續獲得修繕協助，重建安全安心生活空間；大台南總工會秘書也送上水煎包和茶葉蛋、李俊平理事送飲品慰勞志工。

七股區朱姓案主因職災仍在復原中，家屋受風災破壞，生活困難倍增，勞工局職災專業服務人員訪視後主動協助轉介至做工行善團進，經志工會勘後11月正式啟動修繕作業，泥水、電氣、木工及鋁製品等工會志工陸續投入修繕工作，從拆除老舊損壞結構、地板抹平、更換電氣線路，到室內裝潢，後續並由鋁製品工會協助完成鋁窗與紗門安裝等工程；因案家化糞池滿溢，電氣工會也主動聯絡抽化糞車協助處理，讓居住環境更加安全衛生。歷經多週緊鑼密鼓施作，油漆工會志工進行屋內外油漆美化後為整體修繕畫下圓滿句點。

鹽水區陳姓案家因丹娜絲風災房屋遭受重大損害，因家中經濟不穩，龐大修繕費用成為沉重負擔；做工行善團接獲通報後第一時間進場勘查及迅速規劃修繕期程，目前已完成斷電、拆除、管線配置及地坪整平等前置工程，泥水工會志工進行地磚鋪設，讓居住空間逐步恢復安全與秩序，後續將由電氣、木工及油漆等工會接力投入，希望能盡快完成修繕，協助案主重返安全家園。

同樣住在鹽水區的74歲魏姓屋主為獨居中低收入戶，住家同樣因丹娜絲颱風嚴重受損，做工行善團接案後展開接力修繕，目前已完成屋頂新建鐵皮、牆面裂縫泥作補強及線路管路配置等基礎工程；木工志工進行天花板輕鋼架施工與室內裝潢，同時配合電氣志工調整管線配置，在眾多志工合作下修繕工作逐步成型，預計下週油漆志工進場完成最後牆面粉刷，為獨居長者打造安全、舒適且安心的生活空間。

市長黃偉哲也肯定做工行善團長期付出，強調臺南是一座充滿人情味的城市，而行善團正是最具代表性的溫暖力量，透過一次次的修繕服務，不僅改善居住環境，也以行動傳遞溫暖，讓市民在困境中重新看見生活的希望。

勞工局長王鑫基表示，假日大家休息日正是修繕志工工作日，電氣工會週六也到安平區及永康區為弱勢案家修繕浴廁設施及電線，除專業工會志工長期無私奉獻外，也感謝多位家庭志工的加入，包括夫妻檔薛志強及李美瑩、李英瑞及郭淑惠、梁志男及林佳香、陳來發及苑秀芳、莊志偉及謝芬蘭，父子檔翁德賢及翁士傑與姐妹檔李美芬及李美瑩，每一次出力都象徵著對城市的支持，勞工局也會持續整合工會與民間力量，讓城市每個角落都能感受到溫暖。