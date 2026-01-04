南市勞工局做工行善團弱勢房屋修繕假日不停歇 訊亞企業職訓中心義賣捐助響應公益

南市勞工局做工行善團弱勢房屋修繕假日不停歇，訊亞企業企業總經理李明肯捐助職訓成果義賣款項響應此項公益行徑。（記者李嘉祥攝）

▲南市勞工局做工行善團弱勢房屋修繕假日不停歇，訊亞企業企業總經理李明肯捐助職訓成果義賣款項響應此項公益行徑。（記者李嘉祥攝）

為落實臺南市長黃偉哲「希望家園」施政理念，勞工局持續結合做工行善團修繕志工，運用專業技能與假日時間主動走入社區，為弱勢家庭改善居住環境，4日並同步前往官田區與麻豆區修繕；訊亞企業附設職業訓練中心將職訓課程成果展義賣所得捐為做工行善團材料費用，由訊亞企業總經理李明肯代表捐贈，社團法人台南市志願服務協會理事長梁志男在勞工局長王鑫基見證下受贈及回贈感謝狀；另官田區公所也送飲料慰勞志工。

官田區41年次陳女士因丹娜絲颱風造成住家受損，屋頂及廚房多處破壞，每月僅仰賴約,000多元的中低收入老人生活津貼維生，無力負擔高額修繕費；勞工局在接獲通報後媒合做工行善團協助；泥水業職業工會先完成天花板拆除、屋瓦修繕與防水施作，電子機械加工職業工會協助水槽與排水工程，南市木工業職業工會及電氣業職業工會接力進場進行室內裝潢、電線配置及熱水器安裝等工程，後續將由油漆工程業職業工會接棒美化，打造安全舒適居住空間。

麻豆區57年次單身的譚先生需照顧中度身心障礙弟弟的生活起居，經濟狀況不佳，房屋有多處需修繕但無力負擔，勞工局做工行善團接獲通報後即安排修繕期程，3日由泥水工會志工著手拆除，鋁製品工會進行鋁窗丈量，4日由木工、電氣工會志工進行裝潢、電氣配線、安裝開關、插座及電燈，陳秋宏議員也提供飲品慰勞志工。

勞工局長王鑫基感謝訊亞企業附設職業訓練中心透過職訓課程成果展義賣所得支持弱勢修繕行動，也志工夥伴無私奉獻專業與時間，今日出勤志工包含前往二手倉庫協助搬運家具的臺南市勞工志願服務協會梁志男、林佳香夫妻檔；前往修繕案場的勞工志願服務協會莊志偉、謝芬蘭夫妻檔，以及木工與電氣工會的優秀夥伴，充分展現勞工團結互助、回饋社會的精神；未來也會持續整合工會與志工力量，協助更多弱勢勞工家庭改善居住條件，打造安全、有尊嚴的生活環境。