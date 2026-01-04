南市勞工局做工行善團為弱勢房屋修繕 訊亞職訓中心捐義賣所得三萬響應公益

南市勞工局結合「做工行善團」修繕志工，前往官田區與麻豆區，為弱勢家庭房屋修繕。（勞工局提供）

今年第一個週休，南市勞工局結合「做工行善團」修繕志工頂著低溫，四日同步前往官田區與麻豆區，為弱勢家庭房屋修繕，志工犧牲假期以專業技能為弱勢家庭修屋，不少人深受感動，訊亞企業附設職業訓練中心將職訓成果義賣所得三萬元，捐給做工行善團做為修繕材料費用響應公益。

勞工局說，住官田區七旬陳姓婦人，每月靠中低收入老人生活津貼維生，住家遭丹娜絲颱風侵襲，屋頂及廚房多處受損，無力修繕。

勞工局接獲通報後媒合做工行善團協助，展開分工修繕行動，先將受損的天花板拆除、屋瓦修繕與防水施作等，四日由木工及電氣志工接力進場，進行室內裝潢、電線配置及熱水器安裝等工程；後續將由油漆志工接棒，為陳婦住家進行美化，逐步完成安全、舒適的居住空間。

住麻豆區的五十七歲譚姓案主，平時得照顧中度身心障礙弟弟的生活起居，家中經濟狀況不佳，住屋有多處需修繕無力負擔。

勞工局做工行善團接獲通報後安排修繕期程，四日由木工、電氣志工進行裝潢、電氣配線、安裝開關、插座及電燈等。

勞工局長王鑫基表示，衷心感謝所有志工夥伴願意無私奉獻專業與時間，將持續整合工會與志工力量，協助更多弱勢勞工家庭改善居住條件，也期待社會各界共同響應，攜手打造安全、有尊嚴的生活環境，將來自社會的愛心不斷擴散下去。