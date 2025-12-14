南市勞工局兒童舞劇新營文化中心開演 陪伴勞工家庭度過甜蜜假日

南市長牽手劉育菁、勞工局長王鑫基出席兒童舞劇演，陪伴勞工家庭度過甜蜜假日。（記者李嘉祥攝）

▲南市長牽手劉育菁、勞工局長王鑫基出席兒童舞劇演，陪伴勞工家庭度過甜蜜假日。（記者李嘉祥攝）

為讓辛勤工作的勞工朋友在忙碌生活中也能擁有放鬆與陪伴家人的時刻，臺南市政府勞工局用心規劃一系列勞工休閒系列活動，晚間於新營文化中心舉辦「糖果屋的秘密」兒童舞劇演出，為家庭帶來充滿笑容與感動的美好夜晚；黃偉哲市長牽手劉育菁、勞工局長王鑫基也率團隊出席與親子同樂，共享愉快的歡樂週末夜。

勞工局長此場活動邀請享譽國內外「藝姿舞集」擔任演出團隊，該舞集於民國85年於臺南創立，秉持承傳與創新並進理念，融合多元藝術元素，以臺灣文史研究及民間生活為基礎，發展出具有本土特色的傳統舞蹈語彙，並融合現代舞蹈元素，打造出兼具傳承與創新的臺灣舞蹈美學，深耕在地並活躍國際，足跡遍及80餘城市、300多場海外民俗藝術節，亦多次擔任各大型文化活動之重要演出團隊，並受邀參與南瀛國際民俗藝術節、鹿耳門天后宮文化祭、藝術進區、城市舞臺等指標性民俗藝文活動，為目前臺灣極具代表性的民族舞團。

廣告 廣告

正式演出前也舉辦有獎徵答，透過輕鬆互動方式強化參與親子正確的職場安全意識，期降低職災風險，勞工局人員也宣導若不幸發生職災，勞工局設有專責服務員可協助維護權益。

勞工局長王鑫基表示，價值觀的傳承通常在家庭中最先扎根，親情帶來安全感與歸屬感，讓人在面對人生挑戰時不至於孤立無援，而良好的家庭關係能提供無條件的支持，讓人更有勇氣面對外界的誘惑；此場演出故事生動有趣，充滿創意與活力，同時也涉及家庭與情感連結等主題，通過戲劇化舞蹈演出讓觀眾感受到家庭的重要性，欣賞精彩表演同時也能體會到維護家庭親情的正能量與教育意義，深具娛樂性及啟發性。