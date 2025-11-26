南市勞工局勞動法令校園巡迴展演前進西港國小 潛移默化深植學童勞權觀念

南市勞工局勞動法令校園巡迴展演前進西港國小，透過戲劇展演及問答互動潛移默化，深植學童勞權及勞動法令觀念。（記者李嘉祥攝）

▲南市勞工局勞動法令校園巡迴展演前進西港國小，透過戲劇展演及問答互動潛移默化，深植學童勞權及勞動法令觀念。（記者李嘉祥攝）

為落實勞權教育、勞動法令向下扎根政策，臺南市政府勞工局持續推動勞動法令校園巡迴展演活動，26日邀劇團前進西港國小演出「快樂森林工坊」戲劇，勞工局長王鑫基、勞資關係科長吳旻釗、西港國小校長郭國成與400多位師生一七欣賞劇團表演，演出後並進行有獎徵答，透過精彩戲劇演出與互動橋段，將勞權觀念深植於學童心中。

廣告 廣告

真藝術工作室演出「快樂森林工坊」劇碼，透過森林工廠發生的故事，呈現勞動市場上可能會遇到的問題，以生動的動物角色、有趣的對白，將嚴肅的議題簡化成淺顯易懂的生活故事，傳遞勞動尊嚴概念，潛移默化讓學童了解勞動法令。

郭國成校長表示，表演向來是小學生喜愛的活動，感謝南市勞工局透過戲劇展演傳達勞動概念，不但寓教於樂，會後還有提供有獎徵答互動，鼓勵小朋友專心看劇並勇於發言，機會極為難得。

王鑫基局長指出，市長黃偉哲重視勞工權益，勞工局長期於校園推動「勞動法令向下扎根計畫」，每年於轄內國小至高中、大專院校辦理勞動法令巡迴講座，主題包括性別平等、求職防騙、勞動基準法等，114年度截至10月止已辦理72場次，宣導人次達10724，各校迴響熱烈，亦期望透過此計畫與活動持續傳遞勞動法令概念，提升全民勞權意識。

吳旻釗科長強調，勞動市場逐漸多元化，勞工往往不了解自身權利，勞工局為推動勞權公民教育，定期舉辦「職場大小事」講座課程、培育勞動法令種子講師，配合時事辦理修法宣導，讓勞工能隨時獲取新知，減少勞資爭議、促進勞資和諧。