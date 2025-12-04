南市勞工局勞政業務年終秀成果 提升勞權意識保障勞工權益成效優異

南市勞工局今年推動勞資爭議處理、勞權教育宣導、成立勞資會議及輔導簽訂團體協約等皆有傑出表現，勞資關係科長吳旻釗率團隊秀出各項努力成果。（記者李嘉祥攝）

為落實勞動權利，臺南市政府勞工局今年度接續推動各項勞政業務，包括勞資爭議處理、推動成立勞資會議、落實勞權教育宣導及輔導簽訂團體協約等，由源頭提升勞權意識，保障勞工權益，成效優異，4日並舉行年終成果發表會，秀出今年各項努力成果。

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲重視勞工權益，勞工局積極辦理勞資爭議調解業務，包括調解、仲裁等機制、協助雙方快速解決勞資爭議，今年1月起至11月底止共受理1688件勞資爭議案件，其中調解成立1141件、調解不成立547件，成立率達68%；另並配合勞動部推動律師陪同調解方案共計70人次，協助許多案情複雜、勞工弱勢等情形，給予必要的協助；對於調解不成立案件，勞工局除輔導權益受損勞工進行司法救濟，並補助訴訟相關費用。

王鑫基局長說，為鼓勵勞資間自主協商，減少對立衝突，勞工局透過種子講師入場輔導及辦理宣導會等方式，輔導企業建立勞資會議，使雙方透過平台加強協商、凝聚共識，以提高工作效率，並戮力推動勞動部建置「勞資會議代表名單線上備查系統」，鼓勵事業單位使用，既便捷又省郵資，今年截止11月30日已輔導4424家事業單位及場所備查勞資會議。

為使青年學子了解勞工法令與實務，勞工局每年也執行勞動法令扎根校園計畫，邀請種子講師至校園巡迴宣導，114年辦理講座共計72場次，參與學生約10724名，師生反應熱烈，國中部參與率由前年1場次至今年增為14場次，顯見逐年勞權教育向下扎根成效；國小部則透過劇團展演方式，今年至關廟、龍崎、佳里及西港國小等四所小學展演，吸引1000名師生參與，會中與小朋友互動，小學生也能回答簡易勞動法令問題，寓教於樂，深獲好評。

勞工局勞資關係科長吳旻釗指出，為增進勞資雙方對勞動法令的瞭解，提升事業單位遵守相關法令，今年辦理10場次勞動法令宣導會，並因應關稅可能對出口導向產業及勞工造成影響，於宣導會中說明減班休息協商及通報機制，安排專業師資講授如何預防職場不法侵害與案例解析、最新勞動法令實務重點規定、勞資爭議態樣與實務案例解析等重要議題，增進企業管理人員與勞工代表對於勞動法令的認識，吸引事業單位參加，每場參與率百分百。

團體協約係經勞資雙方協商締結，目的為爭取更佳的勞動條件，間接提升員工向心力。吳旻釗科長表示，勞工局持續深耕輔導事業單位與工會簽訂團體協約業務，今年1月至10月計輔導榮星電線等15家工會與公司簽訂團體協約，最特別的是交通局工會也與交通局簽訂團體協約，是臺南市第一個公部門團體協約；南市轄區總計有55家企業工會，勞工局也輔導台糖台南市等37家企業工會與事業單位簽訂團體協約，涵蓋率達67.28%，獲勞動部連續8次頒發優等獎、特優獎肯定。

王鑫基局長強調，近年勞動市場趨勢受少子化和高齡化影響，勞動力人口減少，加上數位轉型、AI發展以及淨零轉型等因素，正在改變人才需求結構，勞工局會繼續與勞資雙方攜手合作，為市民打造宜居希望家園。