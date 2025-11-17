南市勞工局南應大辦青少年職涯講座 理解企業永續經營提早職涯規劃

南市勞工局台南應用科大辦青少年職涯講座，讓學生更全面的理解企業永續經營，提早做好就業相關的職涯規劃及專業技能。（記者李嘉祥攝）

▲南市勞工局台南應用科大辦青少年職涯講座，讓學生更全面的理解企業永續經營，提早做好就業相關的職涯規劃及專業技能。（記者李嘉祥攝）

為協助青年學子提前做好職涯規劃，畢業後能順利進入職場穩定就業，臺南市勞工局於今年規劃辦理6場「青少年職涯探索就業講座」，17日並於台南應用科技大學場次邀南台彩藝公司顏裕峰協理講授「共創永續－從科技印刷看企業創新與責任」，分享職涯歷程、服務經驗、就業趨勢與自我成長等議題，讓學生更全面的理解企業的永續經營，進而思考個人職涯藍圖與學習目標，並提早做好就業相關的職涯規劃及專業技能準備，未來在職場穩定發展。

廣告 廣告

勞工局長王鑫基表示，環保意識抬頭，導入綠色生產概念與智慧製造技術，於環保與創新間取得平衡是當代企業重要課題；此次講座以「學以致用、產學共融」為核心理念，藉由參訪與專業機構及業界代表交流，讓學生了解科技趨勢同時，提升對科技創新的興趣及理解，也能體認企業經營理念與社會責任的重要性，從而培養面對未來職場所需的實務觀察力與問題解決能力。

王鑫基局長進一步指出，市長黃偉哲重視青年就業問題，勞工局除積極開發職缺，爭取就業機會，每年舉辦4場大型、3場中型就博會及逾200場小型徵才活動，同時也辦理各種職業訓練、就業諮詢等服務；另也為青年量身訂做推出各項就業服務，如辦理3天2夜的青少年職涯規劃研習營，大專青年學生公部門暑期工讀、青少年職能體驗工作坊、青少年職涯探索講座及職場參訪等活動，協助青年釐清未來的方向，做好進入職場前的準備。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲強調，市府建構「臺南工作好找」APP，整合工作機會、職業訓練等相關訊息，提供民眾更即時便捷的就業查詢服務；另針對即將步入職場的青年及求轉職者，今年也持續推出「職涯相談室」履歷健診暨職業適性診斷計畫，提供就業諮詢、履歷健診及職業適性診斷等各項服務，幫助求職朋友職涯不迷惘、求職更順利，鼓勵有需求者多加利用。