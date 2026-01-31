南市勞工局尾工聯誼餐會 同仁、志工與家眷齊聚一堂如同快樂大家庭

勞工局尾牙聯誼餐會，勞工局同仁、志工與家眷齊聚一堂，如同快樂的大家庭。（勞工局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市勞工局卅日晚間舉辦歲末尾牙聯誼餐會，今年尾牙並邀請台南市五大總工會、長期合作的做工行善團修繕與義剪志工共襄盛舉，現場氣氛熱絡，同仁、志工與家眷齊聚一堂，笑聲與掌聲此起彼落，展現勞工局如同大家庭般的凝聚力。

勞工局長王鑫基感謝同仁一年來在勞工就業、勞動條件、職業安全、勞工福利及促進勞資和諧等勞政工作的努力付出，展現專業與使命感；也感謝五大總工會長期與勞工局攜手推動勞工政策與業務，是市府與勞工間穩定、重要的橋梁。

勞工局長王鑫基（左三）準備小紅包，給參加尾牙的同仁小朋友，新的一年到來，象徵送上祝福。（勞工局提供）

市府團隊高度肯定勞工局的施政成果，並以實際行動支持勞工局，提供多項精美摸彩品，與同仁共享成果與喜悅。

王鑫基並感謝做工行善團志工與勞工局攜手完成三百二十二戶弱勢家庭房屋修繕、弱勢族群義剪，讓城市的溫暖走進需要幫助的家庭；尾牙中，王鑫基為各桌「加菜」，摸彩活動更是人人有獎。

就業促進科全盲接線生李彥，帶領同仁高歌一曲，唱出對工作的熱愛與對生活的熱情，贏得熱烈掌聲，王鑫基特別頒發紅包鼓勵，肯定李彥是勞工局不可或缺的重要夥伴。

現場有七位隨勞工局同仁到場吃尾牙的小朋友，王鑫基親手送上象徵祝福與關懷的小紅包，這份意外驚喜，讓大人和小孩既感動且開心，也為尾牙宴寫下溫馨動人的句點。