南市勞工局帶領工會志工巧手義剪、傳遞關懷。（勞工局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市勞工局二十一日帶領與台南市人體彩繪從業人員職業工會志工，前往新化區仁愛之家附設仁馨醫院為住民義剪，住民們經整理髮型、打理門面後，個個顯得精神奕奕，露出開心笑容。

台南市人體彩繪從業人員職業工會理事長周睿如，帶領多位義剪志工，拿著專業的剪髮器具前往，志工們以專業技術耐心為每位住民修剪髮型，並以親切的態度互動，不忘向住民們噓寒問暖。

周睿如表示，工會長期致力於公益服務，能與勞工局合作，透過專業技能回饋社會，為弱勢族群帶來實質幫助，是工會成員共同的心願，也期盼能拋磚引玉，號召更多人投入公益。

仁馨醫院照護團隊表示，接受義剪服務後，住民外觀煥然一新，更帶來被重視與被關懷的感受，是一份溫暖人心的力量。

勞工局長王鑫基說，感謝台南市人體彩繪從業人員職業工會與義剪志工的熱情參與，義剪活動透過政府與工會團體攜手合作，關心各角落需要關心的人，將持續推動更多關懷行動，讓台南成為充滿愛與希望的城市。