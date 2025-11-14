南市勞工局推移工專業證照讀書會
▲南市勞工局勞動條件科長蕭惠文、成大社科院長蔡群立、東陽實業廠經理許育誌期盼透過「移工專業證照讀書會」計畫內容，協助移工提升技能。（記者李嘉祥攝）
為提升移工專業技能並擴展職涯發展，臺南市政府勞工局與成功大學及東陽實業廠明年將推出「移工專業證照讀書會」培力計畫，以成大外籍生為橋樑開設移工專班，協助在台移工考取堆高機、天車等操作技術士證照。
市長黃偉哲肯定這項創新合作不僅展現產官學合力育才的精神，更實踐讓移工「在臺南學習、在臺南成長」的希望家園理念。
勞工局長王鑫基表示，勞工局與成大近年合作辦理多項移工關懷活動，包括邀外籍生參與「家庭類勞雇一家親」及「移工健康諮詢」活動，運用專業背景與語言優勢協助溝通與宣導，促進多元族群間互助共融；十二月五日也首次與成大合辦「國際移工的育才、留才與包容共榮」論壇，結合學術觀點與實務經驗，分享移工發展與城市共好具體成果。
成大社會科學院長蔡群立說，成大與勞工局及東陽實業攜手推動的「移工專業證照讀書會」，透過外籍學生語言與文化優勢協助移工跨越溝通及學習障礙提升技能，是落實USR精神具體實踐，也能深化校園與在地社會的連結。
東陽實業廠經理許育誌說，公司聘有多名外籍移工，並長期關注移工權益，除提供職安與技能訓練外，也協助移工瞭解勞動權益及進修管道，鼓勵取得業務相關技術證照，也期盼透過完善培訓機制提升移工專業能力，協助穩定就業，打造勞雇雙贏永續環境。
勞工局勞動條件科長蕭惠文強調，未來會持續結合學界與產業力量，從「照顧移工」邁向「與移工共榮」，透過跨界合作厚植移工在地支持網絡。
