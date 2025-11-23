南市勞工局推聖誕樹幹蛋糕課程 小班烘焙提前共享節慶

南市勞工局在曾文市政願景園區推出勞工學苑課程，學員學習手作「聖誕樹幹蛋糕」體驗幸福滋味。（勞工局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市勞工局和台南市觀光協會攜手，二十三日在曾文市政願景園區推出「幸福體驗—聖誕樹幹蛋糕」烘焙課程，邀請專業講師與助教團隊以小班制、手把手教學方式，帶領學員製作香氣濃郁、甜而不膩的聖誕樹幹蛋糕，並將成品帶回家，提前與親友共享節慶幸福。

勞工局說，這場課程由資深烘焙講師蔡銘授課，他曾任高雄五星級飯店點心房主廚，現為南市觀光協會專任職訓講師，在南部多所大專院校教授烘焙課程，擁有豐富實務經驗與專業技術。

勞工局長王鑫基（左二）和勞安福利科長吳素珍（左一）鼓勵勞工透過學習充實自我。（勞工局提供）

蔡銘在課堂上分享「聖誕樹幹蛋糕」的由來，歐洲早期以柴火過冬的年代，人們會在冬夜由家中最年長者與最年幼者共同點燃壁爐裡的柴薪，並灑上葡萄酒、牛奶與聖水，象徵驅散黑暗、迎向光明與豐收；後來演變為聖誕節製作與分享樹幹蛋糕的傳統。

這次課程讓學員了解節慶甜點的文化背景，也透過親手製作，將心意與創意融入作品中，現場氣氛溫馨熱絡。

手作「聖誕樹幹蛋糕」，讓人食指大動。（勞工局提供）

勞工局長王鑫基表示，勞工局在南門勞工育樂中心長期提供多元休閒與進修課程，其中，烘焙類課程深受勞工喜愛；隨著「曾文市政願景園區」啟用，市府活化園區內的餐飲專業教室，並結合外部專業協會與勞工學苑的豐富辦訓經驗，共同開設優質課程，未來將持續推出多元學習與休閒課程，邀請勞工踴躍參與，透過學習充實自我。