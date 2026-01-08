南市勞工局推職訓班著眼AI職能 十四日召說明會
記者陳佳伶／新營報導
南市勞工局每年針對市場需求，推出失業者職訓班，訓後就業率高達八成以上，勞工局說，今年預計辦理失業者職訓卅六班次，涵蓋電腦繪圖等六大職類，十四日將舉辦招標說明會，廣邀訓練單位投入人才培訓行列。
勞工局長王鑫基表示，為促進失業者習得一技之長，協助訓後學員盡速重返職場，勞工局職訓就服中心自縣市合併以來，開辦超過五百六十班次的失業者職訓、培育超過一萬五千人，訓後就業率達八成以上。
今年預計辦理失業者職訓涵蓋美容美髮、餐飲服務、專業服務、專業設計、電腦資訊及電腦繪圖類等六大職類；規劃推出咖啡及飲品調製訓練班、輕食餐點製作班、剪燙染髮藝設計培訓班、形象整體造型實務班、微生態瓶綠植栽培班、智慧綠能室內設計班、生成式AI圖像處理設計班、家事管理清潔實務班、不動產經紀和租賃管理實務班、擬真手藝品製作行銷班、麵食糕點實作班（新住民專班）等卅六班次課程。
提升學員不同職類的專業技能，為因應職場運用AI數位科技、永續發展等需求，鼓勵訓練規畫重點融入智慧科技、碳足跡、碳排放、環保材料等相關議題，提升學員對AI工具、永續發展觀念等職能。
十四日將在民治市政中心南瀛大樓七樓會議室辦理招標說明會，會中將說明承訓單位資格條件、失業者職業訓練相關規範及招標行政作業應注意事項，鼓勵有辦訓能量的單位一起投入培訓台南人才行列。
職訓就服中心主任梁偉玲表示，有意辦理失業者職業訓練的單位，可先了解失業者職業訓練實施基準、委託辦理職前訓練作業原則等中央規範，或報名參加招標說明會。
