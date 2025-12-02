南市勞工局攜手中華電信深耕數位賦能 發展身障就業新模式

南市勞工局長王鑫基（第二排左三）接受中華電信邀約，參與「數位賦能、創馨共生年度分享會」。（南市勞工局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市勞工局接受中華電信邀約，二日參與「數位賦能、創馨共生年度分享會」，發表馨心學堂「跨世代的對畫、AI彩繪人生展」，近百位長輩線上分享創作理念的影音，並展出近千幅身障講師與偏鄉長者共同創作AI畫作，展現身障就業新創模式成果，也讓長輩了解「AI好好用」，要「好好用AI」，享受智慧生活便利。

勞工局說，去年起市府與中華電信合作創辦「馨心學堂」，培訓轄內身心障礙者擔任數位講師，學習各項AI影音軟體，搭配中華電信企業志工，前進台南偏鄉地區，教導社區長者使用手機、平板等數位設備，提升科技使用能力，也同步開創嶄新的身障就業新模式，讓身障者透過教導長輩，獲得自我價值與認同，也實現數位平權的多元族群共融。

勞工局長王鑫基指出，南市勞工局與中華電信創辦的馨心學堂，是台灣第一間由企業為身心障礙朋友和偏鄉社區長輩創辦的數位學校，從台南啟動出發，今年度服務擴及雲嘉南、高屏基、中彰投九個縣市、二十八個社區，共培訓出一百五十七位身障講師，攜手六百零四位企業志工，透過一百八十八場課程，帶領近七千人次偏鄉長輩學習涵蓋生活、影音、影像、健康和運動的App。

馨心學堂身障講師提升自身數位技能、拓展生活經驗，從「受助者」轉變為「助人者」，長輩和志工們一句「老師好！」，為他們帶來肯定和成就感，也看到AI讓身障講師和偏鄉長者創新共生、和樂融融的美好。

就業促進科長沈淑敏分享，馨心學堂規劃「防詐騙」、「假新聞」、「訊息查證」跟「AI使用倫理」等課程，幫助長輩遇到假新聞、廣告、詐騙訊息時，引導長輩用AI先初步查證，並連結警政APP和視訊報案教學；提醒長輩善用AI，享受智慧生活的便利，同時也能降低數位安全的風險。

未來將持續與中華電信合作，培訓更多身障講師，深入偏鄉為身障者創造更多就業機會，透過數位賦能跟科技力，對弱勢帶來更多實質助益。