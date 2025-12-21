南市勞工局攜手做工行善團冬至出勤 完成第320戶愛心家園

南市勞工局攜手做工行善團冬至持續出勤，勞工局長王鑫基為新完工的第320戶愛心家園掛牌，感謝修繕志工公益精神。（記者李嘉祥攝）

今年丹娜絲颱風肆虐，許多弱勢家庭居住的老舊房舍更為破舊危險，為讓市民都能擁有安全安心的居住環境，臺南市政府勞工局做工行善團即使冬至日也不敢休息，21日兵分三路前往鹽水區下寮、後寮兩處修繕，完成第320戶愛心屋修繕工程，並到官田二手倉庫搬載家具送給案家，協助弱勢家庭改善居住品質；另修繕團隊亦前往官田區隆田里進行會勘，盼透過實際行動與溫暖關懷，讓有需要的市民迎向美好的生活。

南市勞工局修繕團隊第320戶修繕完成的房屋位於鹽水區下寮，屋主為74歲魏姓獨居長者，其所住老舊房屋日前因丹娜絲颱風侵襲嚴重受損，居住安全堪憂，做工行善團志工團隊歷經一個多月努力，從初期拆除受損結構，到後續進行牆面補強、鐵皮搭建、管線配置及木工作業，逐步完成修繕作業，油漆志工進行最後一道牆面粉刷後為整體修繕畫下圓滿句點；大台南總工會準備枕頭、床包組等寢具，志協志工提供電風扇，莊志偉及謝芬蘭伉儷代表單位致贈；台南市餐飲業職業工會理事長劉檄穆亦連結總祿境平安米表達關懷。在各界志工與團體齊心投入下，為長者打造安全、溫暖且舒適的居住空間。

位於鹽水區後寮陳姓案主房屋同樣因丹娜絲颱風重創，且家中經濟困頓，無力負擔龐大修繕費用，做工行善團接獲通報後迅速前往會勘，並安排後續修繕期程，前期斷電、拆除及混凝土灌漿等工程已陸續完成，木工工會及電氣工會出動多名志工進行室內美化裝潢及配合裝修調整管線施工，期盼儘速恢復安全無虞的居住環境，大台南總工會監事張松茂也協助現場相關作業。

勞工局長王鑫基表示，做工行善團志工長期投入住屋修繕服務，感謝南市勞工志願服務協會梁志男、林佳香；陳來發、苑秀芳；黃吉利、吳秋美等夫妻檔與木工工會志工協助到二手家具倉庫搬運床組、桌椅等家具，梁志男理事長也準備飲品為志工加油、台南市美容業職業工會提供午餐，以及油漆工會邱重欽、吳鳳娥、鍾得道、羅月秀及王棋瑞、龍亮均夫妻檔；木工工會黃育騰、黃杰弘，翁士傑、翁德賢父子檔，勞工志願服務協會黃吉利、吳秋美伉儷等志工夥伴展現公益精神，將愛心化為實際行動，協助弱勢家庭改善居住環境。