南市勞工局攜手做工行善團 完成第320戶修繕戶

油漆志工為鹽水區下寮修繕戶進行最後一道牆面的粉刷。（勞工局提供）

記者陳佳伶／新營報導

冬至暖心修繕腳步不停歇，南市勞工局做工行善團二十一日兵分三路前往鹽水區下寮、後寮為弱勢家庭房屋修繕，也到官田二手倉庫搬載家具送給案家，在鹽水下寮修繕作業大功告成，是做工行善團完成的第三百二十戶「有情有疼心ㄟ厝」。

勞工局說，住鹽水區下寮的七十四歲魏姓獨居長者，具中低收入老人身分，老屋受丹娜絲颱風侵襲嚴重受損，居住安全堪憂。

做工行善團志工團隊歷經一個多月接力修繕，從拆除受損結構、進行牆面補強、鐵皮搭建、管線配置及木工作業等工程，二十一日油漆志工進行最後一道牆面粉刷，為整體修繕畫下圓滿句點，是做工行善團完成修繕的第三百二十戶，為長者打造安全、溫暖居住空間，得以安心度寒冬；大台南總工會提供枕頭、床包組等寢具，志協志工提供電風扇等入厝禮給案家。

住鹽水區後寮陳姓案主，住屋同樣遭丹娜絲颱風重創，家中經濟困頓，無力負擔龐大修繕費用；做工行善團陸續進行修繕作業，拆除及混凝土灌漿等工程已完成，二十一日進行室內美化裝潢及配合裝修調整管線施工。

勞工局長王鑫基在修繕戶牆上掛上做工行善團第三百二十戶「有情有疼心ㄟ厝」木牌 。（勞工局提供）

勞工局長王鑫基表示，做工行善團的志工長期投入弱勢家庭房屋修繕服務，是城市中最溫暖、穩定的力量。

同時也感謝不少事業單位及工會團體的熱心響應與支持，在人力或經費上的投入，大家以實際行動，共同協助弱勢家庭改善居住環境，打造安全、安穩的生活空間。