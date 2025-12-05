南市勞工局攜手成大辦論壇 聚焦移工政策

為讓移工安心在臺南工作服務，臺南市政府勞工局與國立成功大學社會科學院五日於關子嶺勞工育樂中心辦理「一一四年度論壇－國際移工育才、留才與包容共融」活動，邀產官學跨域探討臺灣移工政策、健康照護及科技應用最新趨勢。

論壇主題涵蓋政策、人權、科技與照護多面向，成功大學社會科學院長蔡群立擔任主持人，成大法律系主任葉婉如提及全球供應鏈人權要求及企業面臨的新挑戰，強調合規為競爭力關鍵；王靖興教授點出台灣留才政策及生活支持面向可改善空間及提供具體政策建議。

郭佩棻副教授以呈現移工居住環境、交通可及性與生活設施分布的量化研究成果，協助政府精準掌握服務缺口；王禕梵教授探討AI如何降低照護壓力、提升工作效率。於社福照護領域專長的鍾智慧秘書長也發表集中訓練與到宅指導雙軌模式，說明如何協助看護工提升專業能力並降低家庭照護風險。

勞工局長王鑫基期盼透過論壇分享與交流深化移工育才、留才政策，並強化跨文化尊重、科技輔助照護與心理健康支持，提升移工在臺南的生活品質與留台意願，打造友善的勞動環境與「希望家園」願景。