南市勞工局攜手理髮工會 長照機構義剪院生換新造型

快過年了，南市勞工局結合工會志工義剪送祝福。（勞工局提供）

記者陳佳伶／新營報導

迎接農曆春節到來，南市勞工局帶領台南市理髮業職業工會志工，五日前往伊甸基金會台南頤福社區式長照服務機構進行義剪，協助身心障礙院生打理儀容，開心迎接新年。

勞工局說，台南市理髮業職業工會理事長黃林秋蘭，帶領志工團隊提供義剪服務，以專業手藝，為院生打造清爽新造型，過程中不忘對院生噓寒送暖，在志工的陪伴下，院生露出燦爛笑容，提前感受過年的喜悅。

志工以愛心和耐心，為身心障礙院生義剪。（勞工局提供）

勞工局長王鑫基指出，感謝台南市理髮業職業工會多年來關懷弱勢，於歲末年終以專業服務送上祝福；此次義剪展現公私協力的溫暖力量，讓院生以嶄新面貌迎接新春。

勞工局將持續推動具人情味的公益行動，為城市注入溫馨力量，打造溫暖有愛、幸福的台南。