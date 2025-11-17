南市勞工局攜手職安署辦職安體感訓練 培養成大外籍生職安意識與災防能力

南市勞工局今年持續攜手職安署辦職安體感訓練，邀成大外籍生參與，培養職場安全意識與災害防範能力。（記者李嘉祥攝）

為打造「移家移居」友善城市，臺南市政府勞工局今年再度與勞動部職業安全衛生署南區職業安全衛生中心合作舉辦「職安參訪暨體感訓練」活動，邀請成功大學的外籍學生參與，透過實境觀摩與多感體驗培養外籍生職場安全意識與災害防範能力，為未來進入職場預先部署。

此場體感活動於中國鋼鐵公司工安體感訓練中心舉行，課程內容涵蓋「高架作業安全」、「機械作業安全」及「電氣作業安全」三大主題，讓外籍學生在擬真場景中親身感受潛在職場風險，強化安全意識，讓學員從知識學習轉化為行為落實，無論是在實習或未來工作中，都能及早辨識危險、預防事故發生。

勞工局長王鑫基表示，勞工局自108年起即將「職安參訪暨體感訓練」活動對象擴大至外國籍人士，歷年反應熱烈，參訓學員皆表示收穫豐富；今年進一步將對象延伸至外籍學生族群，期望讓這些在台學習的外籍青年，從校園階段便建立正確的職安觀念，體驗臺南對安全與友善工作環境的重視，也盼能吸引更多優秀外籍人才畢業後選擇留臺南發展。

勞工局勞動條件科長蕭惠文指出，除職安體感訓練外，勞工局今年亦推動42場次「產業類外國人勞雇安心計畫」，由專業職安衛人員及翻譯人員親赴事業單位提供輔導與教育，廣受企業與移工肯定，未來也會持續以多元、創新方式協助提升事業單位與外籍勞動者的職業安全衛生意識，降低職業災害風險，讓在臺南生活與工作的外籍朋友都能「安心工作、幸福生活」。