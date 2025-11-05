南市勞工局攜２工會為老幼義剪
記者翁聖權∕台南報導
勞工局五日與台南市理燙髮美容業職業工會、台南市美髮美容技術指導員職業工會合作，分別前往南區新都養護所及中西區台南大學附屬啟聰學校（台南校區）舉辦愛心義剪活動，讓長者與院校學生感受到社會滿滿的關懷與溫暖。
勞工局指出，此次由多位熱心美髮業志工共同參與，志工一早整裝出發，帶著專業的剪髮工具與愉悅的笑容進入院區與學校。現場氣氛溫馨熱鬧，長輩與學生在志工巧手下換新髮型展露笑顏。
台南市理燙髮美容業職業工會理事長王福財表示，能帶領專業設計師到機構提供義剪服務，以實際行動關懷弱勢，讓社會在愛與善意中更顯溫暖。台南市美髮美容技術指導員職業工會理事長賴水清也說，志工以實際行動關心孩子的生活與需求，透過剪髮服務展現社會溫情與關愛。
