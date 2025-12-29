南市勞工局曾文勞工學苑課程邀名師教作巴斯克蛋糕 體驗年末幸福滋味

南市勞工局與臺南市觀光協會合作辦理巴斯克蛋糕烘焙課程，邀請專業講師及助教帶學員製作，勞工局長王鑫基也到場體驗同樂。（記者李嘉祥攝）

為實踐「希望家園、幸福宜居」理念，臺南市政府勞工局持續推動多元勞工學苑課程，除於南門勞工育樂中心開設各類進修課程外，也因應曾文市政願景園區啟用推出系列休閒體驗課程，與社團法人臺南市觀光協會合作辦理「巴斯克蛋糕」烘焙課程，邀請專業講師及助教團隊，以小班制、手把手教學帶領學員製作香氣濃郁、口感綿密的巴斯克蛋糕，並將成品帶回與親友分享節慶幸福。

烘焙課程邀知名烘焙講師高誌鍵老師授課，其為菠特傑蔬果烘焙創辦人，自幼熱愛烘焙，高職就讀餐飲管理，大學攻讀食品營養學系，畢業後更赴日本精進甜點製作，原本計畫在日本扎根，因311大地震返台從事烘焙教職，意外接獲業主赴澳洲創立烘焙坊邀請，毅然前往南半球，累積豐富的國際實務經驗。

高誌鍵老師向學員介紹巴斯克蛋糕由來，其源自西班牙巴斯克地區，是近年深受歡迎的特色起司蛋糕，最大特色是以高溫烘烤至外層微焦，內部仍保持濕潤柔軟，呈現近似半熟的「流心」口感，與日式輕乳酪或美式重乳酪截然不同，具有濃厚焦糖香氣與豐富層次，且製作方式簡單、成功率高，適合新手入門。

勞工局長王鑫基表示，南門勞工育樂中心長期提供多元進修與休閒課程，其中烘焙類課程深受勞工喜愛；過去受場地限制，多須與鄰近學校合作開課，曾文市政願景園區啟用後，市府活化園區內餐飲專業教室，並結合專業協會與勞工學苑的辦訓經驗共同推出優質課程，並選在跨年前夕舉辦讓學員在手作中感受節慶氣氛；未來也會持續規劃更多元的學習與休閒課程，讓勞工在學習中充實自我、提升生活品質與幸福感。