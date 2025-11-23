南市勞工局曾文勞工學苑邀烘焙大師授課 手作聖誕樹幹蛋糕體驗幸福滋味

勞工局與臺南市觀光協會攜手開設烘焙課程，邀名師授課教導學員手作聖誕樹幹蛋糕及瞭解節慶甜點文化背景。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府勞工局持續推動多元勞工學苑課程，除於南門勞工育樂中心開設各類進修課程外，也因應「曾文市政願景園區」啟用推出多項休閒體驗課程；時序近年底，過節氣氛逐漸濃郁，勞工局與社團法人臺南市觀光協會23日攜手舉辦「幸福體驗－聖誕樹幹蛋糕」烘焙課程，邀請專業講師與助教團隊以小班制、手把手教學方式，帶領學員親手製作香氣濃郁、甜而不膩的聖誕樹幹蛋糕，並將成品帶回與親友共享節慶幸福。

此項課程邀請資深烘焙講師蔡銘老師授課，其曾任高雄五星級飯店點心房主廚，現為社團法人臺南市觀光協會專任職訓講師，並於南部多所大專院校教授烘焙課程，深耕產業逾20年，擁有豐富實務經驗與專業技術；蔡銘老師向學員分享「聖誕樹幹蛋糕」的由來，歐洲早期以柴火過冬年代，冬至夜會由家中最年長者與最年幼者共同點燃壁爐裡的柴薪，並灑上葡萄酒、牛奶與聖水，象徵驅散黑暗、迎向光明與豐收，後來拜訪親友時攜帶好柴薪贈送主人的習俗，演變為今日聖誕節製作與分享樹幹蛋糕的傳統；除讓學員了解節慶甜點的文化背景，也帶領學員將心意與創意融入作品中。

勞工局長王鑫基表示，南門勞工育樂中心長期提供多元休閒與進修課程，其中烘焙類課程深受勞工朋友喜愛；過去受場地限制，多須與鄰近學校合作開課，隨著曾文市政願景園區啟用，市府活化園區內的餐飲專業教室，並結合外部專業協會與勞工學苑辦訓經驗開設優質課程；此次活動特別選在聖誕節前夕舉辦，不僅讓學員體驗手作樂趣，也提前感受節慶氛圍，未來也會持續推出多元學習與休閒課程，邀請勞工踴躍參與，透過學習充實自我、提升生活品質與幸福感。