南市勞工局曾文園區勞工學苑開烘焙課 名師小班授課手把手教導幸福滋味

▲南市勞工局攜手南市觀光協會於曾文願景園區辦烘焙課程，透過小班制教學，由專業講師與助教團隊手把手指導，帶學員製作冬季限定好滋味。（記者李嘉祥攝）

為提供勞工進修管道及培養正當興趣豐富生活，臺南市政府勞工局持續於南門勞工育樂中心開辦多元化的勞工學苑課程，亦因應「曾文市政願景園區」啟用規劃多場休閒體驗活動，7日攜手社團法人臺南市觀光協會於園區內辦理「草莓生乳捲及草莓珠寶盒」烘焙課程，透過小班制教學模式，由專業講師與助教團隊手把手指導，帶學員製作冬季限定、兼具視覺與味覺饗宴的草莓甜點，並將成品帶回與家人分享幸福滋味。

勞工局此項課程邀資深烘焙講師蔡銘老師授課，其曾任高雄五星級飯店點心房主廚，現為社團法人臺南市觀光協會專任職訓講師，並於南部多所大專院校教授烘焙相關課程，深耕產業逾20年，具豐富實務經驗與專業技術；蔡銘老師除於課堂上分享「草莓生乳捲及草莓珠寶盒」創作理念，也說明季節甜點特色，讓學員透過實作將心意與創意融入作品之中。

蔡銘老師表示，寒冷時節人們偏好微甜、溫潤的味覺體驗，冬季是草莓盛產季節，鮮紅色澤象徵暖心氛圍搭配生乳捲純白柔和的口感，更能襯托草莓風味與色彩；珠寶盒造型則讓草莓如同串串珠寶般呈現視覺驚豔。

勞工局長王鑫基指出，南門勞工育樂中心長年提供多樣化的休閒學習課程，其中烘焙類課程尤其受勞工喜愛，但過去受限於場地條件，相關課程多仰賴與鄰近學校合作辦理；「曾文市政願景園區」啟用後，市府活化前台灣首府大學餐飲專業教室，結合外部專業協會資源及勞工學苑豐富辦訓經驗推出高品質課程，開辦以來廣獲好評，場場爆滿。

勞工局勞安福利科長吳素珍強調，未來勞工局會持續規劃此類多元學習活動，歡迎勞工朋友踴躍參與，透過學習充實自我，提升生活品質與幸福感。