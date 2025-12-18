南市勞工局深化移工服務 外籍生成溫暖夥伴

南市勞工局勞動條件科長蕭惠文（左）說，深化移工服務，整合外籍生成溫暖夥伴。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

南市移工人數達六萬三千多人，市府勞工局深化移工服務，整合在地大專院校外籍生力量成為溫暖夥伴，將「外籍生 × 移工服務」模式擴大到多項方案，讓外籍生與來台工作的移工相互支持、成長，打造更溫暖的跨文化城市。

勞工局長王鑫基表示，南市市移工人數為六萬三千一百二十六人，其中，產業移工為四萬八千八百五十七人（佔總移工人數百分之七十七），社福移工為一萬四千二百六十九人（佔總移工人數百分之二十三），因應需求，七年前推出「家庭類勞雇安心計畫」，透過護理師與具居服員資格的專業翻譯到宅服務，協助雇主與外籍看護工強化照護技能、改善家庭溝通，有效降低家庭照顧壓力，迄今已累積服務超過五百戶家庭、近一千五百餘人，

去年升級推出「家庭類勞雇一家親」方案，首度結合成大護理系、心理系外籍生，進入家庭陪同服務，從照護、語言到心理支持，全方位協助雇用外籍看護工的家庭、外籍看護工，提升家庭照護品質。

因應事業單位和產業類移工需求，「產業類勞雇安心計畫」自三年前推動，透過專業職安人員與翻譯深入職場，以走動式方式協助移工了解職安要點、強化作業職能，已服務一百四十四家事業單位，參與課程訓練累計超過一千四百零二人次。

針對常見職災類型如墜落、捲夾事故，製作多國語言宣導動畫，以貼近移工理解方式宣導，提升移工職安知能，有效減少職災發生。

勞動條件科長蕭惠文說，「移工職安參訪暨體感訓練」活動，帶領南台、華醫、嘉藥等校學生與移工共同參與，體驗高架作業、機械作業及電氣作業等安全模擬課程，透過寓教於樂方式強化移工職安意識。

今年整合成大外籍生志工能量，共同推動「外國人健康諮詢服務方案」，由專業醫師、護理人員及外籍生協助健康諮詢、疾病預防宣導及心理支持，獲得移工與雇主高度肯定。

她表示，「境外生訪視關懷服務」自一０七年推出，深入校園與企業推動法令宣導及生活關懷，累計服務六千三百多名境外生。

今年將服務能量擴大，讓外籍生不只被服務，更成為服務者，參與多項移工支持計畫；未來將持續深化「移工 × 外籍生 × 市府」的三方合作模式，讓更多外國人在台南工作、學習與生活中感受溫暖與支持。