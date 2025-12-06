南市勞工局職場ㄟ大小事講座壓軸場邀大師開講 帶市民一窺材料科技無限可能

南市勞工局職場ㄟ大小事講座壓軸場邀合一特材公司董事長暨執行長馬堅勇博士開講，勞工局長王鑫基也到場聆聽，一窺材料科技無限可能。（記者李嘉祥攝）

為充實勞工精神生活，臺南市政府勞工局持續推動「職場ㄟ大小事，分享創造共好」系列講座，今年壓軸場6日舉行，邀合一特材公司董事長暨執行長馬堅勇博士，以「材料也神奇－沒有做不到、只有想不到」為題進行一場精彩演講，帶領學員探索先進材料科技如何突破極限、翻轉生活，展現材料創新對產業與社會的重要影響；勞工局長王鑫基也出席聆聽。

馬堅勇博士曾參與經國號戰機研製、半導體材料開發等豐富經歷，他表示，臺灣是全球科技發展的關鍵基地，許多尖端技術皆在此孕育，材料科技更是支撐高科技產業的重要基石，另也分享材料科技的演進歷程與背後的奮鬥故事，強調材料創新正是推動台灣持續向前的重要力量，呼籲大家掌握趨勢、勇於迎接新機會，共同為更美好的未來努力；馬博士也自費訂購餐盒讓現場參與的學員們帶回，邊品嘗美味餐點邊回憶上課內容，希望能有更多啟發。

勞工局長王鑫基指出，為深化勞權教育、促進勞資共好，勞工局自108年起持續辦理「職場ㄟ大小事」系列講座，議題多元、貼近生活，對提升勞工朋友職場軟實力具有實質助益；他也預告下一場講座將於明年1月10日舉辦，邀許崧庭博士主講「AI資源應用實務：生成式AI基礎、ChatGPT與Gemini差異」，相關資訊與報名方式可上勞工局網站查詢，也鼓勵市民把握機會報名。