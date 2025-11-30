南市勞工局職安百分百關子嶺健走開跑 大手攜小手運動賞景學知識

南市勞工局長王鑫基及各工會代表聯合為職安百分百關子嶺健走揭幕，鼓勵勞工家庭大手攜小手，一起運動賞景學知識。（記者李嘉祥攝）

▲南市勞工局長王鑫基及各工會代表聯合為職安百分百關子嶺健走揭幕，鼓勵勞工家庭大手攜小手，一起運動賞景學知識。（記者李嘉祥攝）

為推廣職安知識，臺南市政府勞工局30日於白河區關子嶺仙草實驗小學關嶺分校舉辦2025「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動，吸引各單位共上千名勞工響應，其中不乏多都是全家出動，大手拉小手做伙來運動，走出健康、學到職安知識又把大獎帶回家。

職安健走活動選在風光明媚的白河區關子嶺風景特定區舉辦，有獨特的泥漿溫泉，位於白河區的臺南市關子嶺勞工育樂中心目前以OT方式委由村野大飯店經營，此次也配合提供點心讓大家補充體力，同時開放100個名額給參加健走活動的民眾，可以超低價100元優惠享受大眾泡湯設施，讓勞工全家度過美好假日時光。

勞工局長王鑫基、台南市總工會副理事長胡尚禮、大台南總工會副理事長陳美靜、台南市產業總工會秘書長黃育德、社團法人台南市勞工志願服務協會理事長梁志男、職業安全衛生署南區職業安全衛生中心主任許峰源、嘉南藥理科技大學職業安全衛生系主任賴振立等均出席，跟著大小朋友一起坐健康操及齊步開走。

王鑫基局長表示，市長黃偉哲重視勞工安全，市府積極推動「勞動部補助地方政府參與推動中小企業工作環境輔導改善計畫」，迄今共輔導成立41個安衛家族，透過大廠帶小廠協助中小事業單位做好安全衛生工作，為勞工打造安全、健康工作環境；除針對在職勞工，勞工局也透過職業安全衛生法令校園巡迴宣導，讓學生了解職場常見危害，培養正確的工作安全態度。

王鑫基局長說，勞工局「職安百分百、平安跟著來」關子嶺健走活動舉辦多年，除讓勞工全家大小徜徉關子嶺，邊運動邊欣賞關嶺美景兼紓壓，健康動起來，也藉由健走活動宣導「做職安、保平安」觀念，並邀請財團法人職業災害預防及重建中心、臺南市政府衛生局等相關單位設攤，增進市民工作安全及職場健康知能。

王鑫基局長也特別提醒，時序進入冬季，寒流來襲時工作者可能因低氣溫而併發相關疾病，事業單位及勞工朋友應強化職場安全健康意識，尤其是心血管疾病等慢性病，應特別留意氣溫變化；此外，山區、沿海、臨水或水上等特殊工作環境，及營造作業、大樓外牆清洗、廣告招牌吊掛、線路檢修、農業、漁業、外送作業等之戶外工作者，更需特別注意低氣溫作業風險，也呼籲事業單位應提供安全的工作環境、完整的教育訓練及符合標準的必要安全衛生設備。