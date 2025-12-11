南市勞工局與工會與企業探訪職災家庭贈慰問金 攜手傳遞溫暖關懷

南市勞工局攜手轄內工會與企業探訪職災家庭贈慰問金，傳遞溫暖關懷。（記者李嘉祥攝）

為落實對職災勞工的支持與照顧，臺南市政府勞工局長王鑫基11偕同台南市總工會理事長楊振郎及副理事長陳萬枝、大台南總工會副理事長陳美靜及理事溫金輝、台南市產業總工會理事長林再亨及秘書長黃育德、台南市職業總工會秘書長吳允昌及臺南直轄市總工會監事會召集人林慧雅與常務理事郭永昌等代表，前往轄內6位職災勞工家中探視，發放慰問金14萬元，展現市府與工會攜手關懷職災家庭決心。

家住中西區陳姓勞工原在飯店餐廳工作，今年4月上班途中車禍腦傷導致認知與語言功能受損，需長期住院治療，無法自理，高額醫療費已累積逾百萬元，家庭經濟面臨嚴峻壓力；安南區梁姓勞工從事壓鑄業7年，今年2月因職業病造成右肩旋轉肌袖撕裂傷，手術後右手未恢復，職災後僅靠其妻販賣早餐維生，每月還需支付房租與車貸，再加上孩子早療費用，生活明顯入不敷出；西港區邱姓勞工從事鋼構作業時墜落受傷，造成脾臟、腸膜出血及雙手橈骨骨折，因擔心影響家計而提前復工，但醫療與生活費增加，家庭財務吃緊。

學甲區陳姓勞工為中低收入戶，妻子早逝，今年8月工作時自梯子墜落導致頸椎受損癱瘓，現仍住院治療，家庭仰賴次子微薄收入維持，租金與醫療費負擔沉重。鹽水區高姓勞工2月因工作摔倒導致左手肘與手臂嚴重骨折並脫臼，期多次手術及開刀，目前主要收入為勞保傷病給付，但仍需負擔車貸、醫療與生活支出，經濟壓力極大；新營區盧姓勞工8月工作時暈倒遭倒塌鷹架壓傷，造成左手與肋骨骨折，尚在復原且無法工作，因傷病給付尚待核定，收入中斷，使家庭陷入弱勢與困境。

馮姓勞工因通勤車禍導致頸椎脊髓損傷，下半身截癱需長期復健與照護，其女仍在就學，生活面臨極大壓力，急需外界支持。富野集團董事長吳俊泰與協理尤麗君也到下營區探視馮姓職災勞工，並致贈10萬元慰問金。

勞工局長王鑫基表示，職災造成的不僅是身體與心理的創傷，亦對家庭經濟與生活帶來影響，勞工局持續由專業服務人員主動訪視個案，提供法令諮詢、心理支持、資源轉介及經濟補助等多元協助，協助勞工穩定生活、重建信心，感謝五大市級總工會長期投入職災慰問工作，強化職災支持網絡。

王鑫基局長也指出，臺南關子嶺勞工育樂中心由富野集團旗下「關子嶺富野溫泉會館」於112年取得經營管理權，除依約提撥回饋金做為勞工團體發展基金外，也感謝富野集團主動加碼每月捐助3萬元作為弱勢職災勞工慰問金；另也呼籲事業單位務必落實職安管理，勞工也應注意作業環境與通勤安全，共同降低職災風險。