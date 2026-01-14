南市勞工局跨單位辦安全宣誓大會 強化事業單位自主安全管理

南市勞工局長王鑫基與經濟部產業園區管理局臺南分局、台灣美光記憶體台南一廠及承攬廠商於強化安全宣誓大會中共同進行安全宣誓。（記者李嘉祥攝）

為強化春節前後職場安全監督效能，降低災害發生，臺南市政府勞工局14日與經濟部產業園區管理局臺南分局、台灣美光記憶體公司台南一廠，攜手美光專案相關承攬廠商，於洋基工程美光專案聯合辦公室舉辦「強化安全宣誓大會」，透過跨界合作促使各承攬廠商強化自主安全管理機制，落實作業前危害辨識、施工環境巡檢、設備檢點及人員安全教育訓練，全面檢視並加強春節前各項安全規範，預防職災發生。

勞工局長王鑫基表示，市長黃偉哲重視勞工職場安全，春節前後為工程趕工、設備維護及人員異動較為頻繁期間，潛在風險相對提高，事業單位應更對職業安全嚴格把關；為督促事業單位落實職場安全，預防職災發生，勞工局啟動大臺南春安聯合檢查後，進一步於洋基工程美光專案聯合辦公室舉辦「強化安全宣誓大會」，與事業單位代表共同進行安全宣誓，承諾遵守相關職業安全衛生法令，落實安全管理責任，持續強化第一線作業人員防護措施，確保勞工在安全無虞的環境中工作。

王鑫基局長指出，職業安全不是口號，也不分平日獲節慶，而是每日必須落實的工作紀律，唯有政府、企業及勞工三方共同重視，從管理層到第一線作業人員共同投入，才能有效降低事故發生率。

南市職安健康處長李炫昌呼籲事業單位應主動防範危害，讓每位勞工都能安心工作，也強調勞工局會持續與經濟部產業園區管理局及企業攜手合作，透過宣導、輔導、檢查及跨界合作等機制，打造安全健康工作職場。