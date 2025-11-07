南市勞工局辦職災勞工重返職場說明會 整合資源跨域合作協助重建信心早日復工

南市勞工局職災勞工重返職場說明會邀專家專題演講及案例分享，整合資源跨域合作協助重建信心，早日復工。（記者李嘉祥攝）

▲南市勞工局職災勞工重返職場說明會邀專家專題演講及案例分享，整合資源跨域合作協助重建信心，早日復工。（記者李嘉祥攝）

為協助職業災害勞工順利重返職場，臺南市政府勞工局積極推動職災勞工重返職場服務，7日並於永華市政中心舉辦「職災勞工重返職場說明會」，邀各事業單位、工會及勞工共同參與，鼓勵企業及勞工善用政府資源以創造更完善的職場保障，落實市長黃偉哲「希望家園」施政願景。

說明會邀成大醫院職業傷病診治整合服務中心吳政龍醫師及成功大學職業傷病診治認可機構職業傷病中心謝佳莉進行專題演講，內容包括「協助職災勞工復工的職業復健服務」與「協助職災勞工復工之個案管理實務案例分享」，透過實際案例說明職災復健與重返職場的完整流程，協助企業與勞工充分了解政府資源，建立更安全友善的職場環境。

廣告 廣告

勞工局長王鑫基表示，職災勞工發生意外除身體受創外，往往也面臨心理壓力與重返職場的困難，勞工局設立職災服務窗口，提供即時心理支持、職業重建諮詢、就業與生活扶助資源連結等服務，協助職災勞工與家庭度過困境，維護其勞動權益，透過多方資源整合與跨專業合作，讓職災勞工能「早日復工、重建自信、重拾希望」。

勞工局勞安福利科長吳素珍指出，為鼓勵職災勞工積極接受復健及職能訓練，政府提供多項補助措施；勞工於認可的職能復健專業機構接受服務並完成訓練後，可申請職能復健津貼；而雇主依照認可機構開立的復工計畫或評估報告，提供必要輔助設施或聘用失能職災勞工者，亦可分別申請輔助設施補助及僱用補助，勞工局積極打造具包容與溫度的勞動環境，若有需要職災勞工重返職場補助及相關資源，可洽詢勞工局職業災害服務窗口或上勞工局官網查詢。