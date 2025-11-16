南市勞工局連3年攜手長榮大學辦就業研討暨觀摩 提升庇護員工職安知能

南市勞工局連三年攜手長榮大學辦就業研討暨觀摩活動，藉此提升庇護員工職安知能。（記者李嘉祥攝）

為深化對勞工職場工作安全的重視，臺南市政府勞工局於今年再度攜手長榮大學安全衛生科學學院，於勞動部勞動及職業安全衛生研究所指導下辦理「庇護工場友善防護幸福就業研討暨觀摩交流活動」，透過專業課程研討與互動交流提升庇護員工的職場安全防護知能，也進一步激發庇護員工的就業轉銜意願。

勞工局長王鑫基感謝長榮大學連續3年相挺共同舉辦這場極具意義的職場友善防護研討會，在安全衛生科學院長陳秋蓉專業指引下，課程以活潑生動方式，深入淺出地講解職場安全防護概念；另也針對庇護工場多元的職類環境，分享職業災害的精準預防方法，並設計分組闖關活動進行互動，讓庇護員工在快樂中學習，也期許參訓者能將職災預防觀念靈活運用於工作職場。

勞動部勞動及職業安全衛生研究所所長王厚誠說，職場安全是每位勞動者的基本權利，無論是否身心障礙，都應在安全、健康且被尊重的環境中工作；勞動部持續推動庇護就業與職安教育並進，鼓勵更多事業單位共同打造「安全無礙、共好共融」職場文化，也感謝勞工局與長榮大學連續三年辦理「庇護員工職業安全衛生教育活動」，讓庇護員工在實務中培養危害辨識與自我防護能力。

長榮大學安全衛生科學學院院長陳秋蓉說明今年課程以「個人防護具正確使用與安全防護」為主題，持續深化庇護員工對職場危害辨識與自我防護的認知，並結合互動討論與闖關遊戲，除提升庇護員工對職安防護的興趣與參與度，也強化其自我保護與同儕關懷的意識，希望讓「安全」成為每位庇護員工的習慣與自信，實現「安心就業、幸福工作」目標。

長榮大學職業安全與衛生學系主任莊侑哲也運用深入淺出圖像說明個人防護具正確選用的重要性，以及機械設備在操作時應設置適當護罩以防止捲入事故，透過實際案例影片與互動式講解，讓學員清楚了解各類防護具的功能與使用時機，並辨識機械設備運轉中可能發生的危害來源。

勞工局就業促進科長沈淑敏科長指出，臺南現有六家庇護工場，營業項目涵蓋烘焙手工餅乾、包子饅頭、蔬食簡餐、無毒日曬米、鮮凍食品，以及影印、印刷、客製化商品等；為鼓勵庇護員工勇敢踏出轉銜就業的下一步，此次特邀請伊甸社會福利基金會台中市迦南園烘焙庇護工場陳素梅主任分享就業轉銜，到外面一般職場工作有什麼好處，以及如何克服就業轉銜遇到的問題，透過趣味遊戲融入課程，讓庇護員工彼此發揮所長並相互協助，也呼籲社會多支持，透過實際的購買行動給予身心障礙朋友最直接的肯定與鼓勵。