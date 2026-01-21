南市勞工局邀集大台南總工會等近20個工會募愛心物資 致贈弱勢職災勞工和家庭

南市勞工局邀集大台南總工會等近二十個工會展愛心，致贈物資關懷弱勢職災勞工和家庭。（記者陳佳伶攝）

記者陳佳伶／新營報導

農曆春節快到了，南市勞工局二十一日攜手近二十個工會寒冬送暖，將關懷紅包、禮券、喜憨兒開運年菜、年節禮盒和愛心物資致贈給卅戶職災、弱勢勞工家庭，讓他們感受社會的關懷和暖暖的愛。

勞工局說，大台南總工會邀集台南市勞工志願服務協會、油漆工程業職業工會、大台南網路購物服務人員職業工會、統一企業工會、奇美實業工會、新化高工校友會、南市福爾摩沙美業菁英獅子會、台南市生活美容發展協會、美髮及美容美體業產業工會、文化創意美學職業工會、各業工人聯合會、大台南花藝設計製作職業工會、台南市運動場所服務職業工會、中華亞洲智能健康促進協會、大台南鑲牙齒模承造業職業工會、外燴服務工作人員職業工會等單位，大台南總工會理事鄭清藤許麗煌也共襄盛舉。

各單位和幹部等募集關懷紅包、禮券、喜憨兒開運年菜、年節禮盒、意麵、泡麵、白米、衛生紙、餅乾、旅行袋、牛奶飲品、瓶裝水等多項愛心物資，捐贈給卅戶職災、弱勢勞工家庭。

勞工局長王鑫基（左四）和工會幹部關懷新營區職災勞工家庭，致贈愛心物資和紅包。（記者陳佳伶攝）

首站到新營區關懷二十三歲陳姓案主，前年三月上班途中發生車禍，造成腦部受傷動過六次手術，呈現植物人狀態，因氣切需靠呼吸器維持生命及專人照顧，已轉到護理之家，陳姓案主父親為照顧他無法工作，家庭經濟受影響。

勞工局職災勞工專業服務人員定期關懷給予職災權益協助，結合工會資源發送關懷物資與紅包案家傳達關心，陳爸爸感動的說，「謝謝市長黃偉哲、勞工局長王鑫基、各工會和各界愛心」。

大台南總工會理事長鄭山林表示，不少職災、弱勢勞工家庭經濟困難，除幫助房屋修繕，在年關前連結多個工會響應捐贈愛心物資，讓他們感受過節的溫暖氛圍。

勞工局長王鑫基等人慰問新營區職災勞工家庭，為案主父親加油。（記者陳佳伶攝）

勞工局長王鑫基表示，感謝大台南總工會、勞工志願服務協會等單位，在歲末年終鼎力相助發送關懷物資，將愛心送到弱勢家中，多年來從不停歇，希望拋磚引玉，藉民間與政府合作，幫助更多弱勢族群與職災勞工，寒冬中讓他們感覺自己並不孤單。