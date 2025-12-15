南市勞工局長王鑫基見證興南鑄造廠股份有限公司工會、與該公司完成團體協約續約簽署

南市勞工局長王鑫基（左一）、勞資關係科長吳旻釗（右一）和台南市產業總工會秘書長黃育德（右二），共同見證興南鑄造廠股份有限公司工會、與該公司完成團體協約續約簽署。（勞工局提供）

記者陳佳伶／新營報導

興南鑄造廠股份有限公司工會與興南鑄造廠股份有限公司，十五日正式完成團體協約續約簽署，協約內容涵蓋勞動條件保障、職場安全衛生、員工福利措施等面向，南市勞工局長王鑫基、台南市產業總工會秘書長黃育德等人到場共同見證。

勞工局說，該協約是在勞資雙方誠信協商的基礎上，經多次會議討論達成具體共識，展現雙方以合作取代對立的共同目標。

團體協約內容涵蓋勞動條件保障、職場安全衛生、員工福利措施、工時管理、薪資調整與申訴管道等議題；協約續約的簽署，象徵雙方在兼顧企業競爭力與勞工權益的前提下，建構更健全的工作制度。

興南鑄造廠公司董事長鄧景銘表示，此次協商過程順利，顯示公司重視員工聲音，期望穩定的勞資關係，吸引人才、提升企業形象，推動公司持續向前。

興南鑄造廠工會理事長陳毅陽肯定公司的善意，也強調團體協約能使勞工權益更具保障性與透明性，期待未來持續透過制度化對話機制，使職場更安全、合理、友善。

王鑫基表示，團體協約是透過持續對話、理解彼此需求與立場，在多方努力下所凝聚的共識；勞動市場快速變動的時代，穩健與透明的勞資關係，成為企業競爭力的重要指標之一；團體協約簽署，不僅讓員工在更具保障的環境中工作，也能讓企業在勞資互信基礎上持續成長，創造雙贏。