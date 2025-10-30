南市勞工局開辦皮件工藝職訓 助身障朋友翻轉人生

南市勞工局「皮雕彩繪燒烙商品製作培訓班」結訓，幫助身障朋友翻轉人生、邁向自立。（勞工局提供）

記者陳佳伶／新營報導

南市勞工局委託訊亞企業，為身心障礙失業者量身打造為期四個月的「皮雕彩繪燒烙商品製作培訓班」職訓課程順利結訓，以彩繪燒烙技術為核心，結合皮雕設計、雕刻、編織等多項工藝技能，協助學員從無到有打造出兼具創意與實用價值的皮件商品，也找回生活動力與就業信心。

勞工局長王鑫基表示，皮件工藝技術需要高度的手眼協調與細緻操作，透過職訓，讓學員提升職能同時，也學習自我突破；感謝訊亞企業為身障者提供學習環境與機會，展現深厚的社會關懷；也肯定學員們願意克服困難，踏出家門接受職訓。

廣告 廣告

學員習得專業技能，秀出美麗的作品。（勞工局提供）

就促科長沈淑敏說，參訓學員都熱愛手工藝，未被疾病打倒，克服身心障礙用心學習，也珍惜學員間互動時光，用實際行動詮釋終身學習的價值；老師們也以耐心與關懷，陪伴學員克服技術上的挑戰，鼓勵突破自我，重新建立信心。

訊亞企業總經理李明肯指出，隨著消費者購物行為快速變遷，銷售策略亦需與時俱進，透過課程協助學員打造個人品牌與產品特色，希望能開啟屬於自己的職涯新篇章。