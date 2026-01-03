南市勞工局電腦應用課程班 完訓

臺南市政府勞工局委託群偉國際辦理「電腦資訊類身心障礙者職業訓練－辦公室圖文與雲端應用培訓班」，勞工局長王鑫基恭喜十八位學員接受專業技能訓練後結訓，也期盼成為新時代辦公室達人。

王鑫基局長表示，市長黃偉哲重視市民就業，為使身心障礙者習得一技之長自力更生，勞工局每年開辦各類型身心障礙者職業訓練專班，秉持「給魚吃不如教釣魚」理念，協助學員培養專業技能、建立自信與創造自我價值，也鼓勵學員善用學到的電腦資訊能力，發揮就業潛能順利就業。

群偉國際團隊說明針對身心障礙失業者設計的「辦公室圖文與雲端應用培訓班」課程先奠定OFFICE軟體基礎，協助取得證照，進階課程結合美工影像設計，教導學員製作美化各式辦公室文書圖表，同時運用網路社群、雲端工具及AI輔助應用培養多元資訊處理與美編能力及開發工作潛能，提升求職成功機率。

以電動輪椅代步的肢體障礙林姓學員分享學習歷程，雖從事行政助理工作，但覺得辦公室軟體技能不足萌生進修及考照念頭，參加「辦公室圖文與雲端應用培訓班」初期，操作電動輪椅移位時手部肌肉張力不佳較易失控，群偉國際與勞工局協助申請「職務再設計」解決學習移位困難，排除障礙讓他順利完訓。

勞工局就業促進科長沈淑敏指出，電腦課程結合AI運用是未來趨勢，與時俱進跟上潮流才能在職場發光發熱，身心障礙失業者電腦班提供完善且扎實訓練，也鼓勵學員運用所學輔助個人專業領域，創造職場價值與競爭力。