南市勞工局首創身心障礙者人力資料庫 媒合逾二千三百人就業

南市勞工局首創身心障礙者人力資料庫，近三年成功媒合二千三百多位身心障礙者順利就業，近三年也提供五百多件職務再設計補助，協助企業購置輔具改善工作環境，打造適合身心障礙者的就業職場，身障就業服務獲肯定，獲得三大獎的肯定。

勞工局說，該局長期致力提升身心障礙者就業並推動職場共融，今年同時榮獲亞太暨臺灣永續行動獎－金獎、台灣健康城市暨高齡友善城市－健康平等獎、以及台灣健康城市海報獎－銅獎等三大獎項。

勞工局長王鑫基表示，協助身障朋友順利進入職場，重視多元化就業需求，勞工局建立身心障礙者的一條龍就業服務模式，規劃「典型就業」、「非典型就業」及「創業」三大服務面向。

典型就業方面，全國首創身心障礙者人力銀行資料庫，結合職業重建服務體系，近三年成功媒合二千三百十一名身心障礙者順利就業；非典型就業新模式，讓不易出門的身障者，透過居家就業展現專長實現自我價值，一百零二名接受服務身障者，就業率達七成；與企業合作，培訓七十二名身心障礙企業講師，教導陪伴長者使用智慧科技，為身障者創造更多就業機會。

勞工局每年開設十四班身心障礙者職訓班，更創設「晴天創意築夢坊」展售平台，已輔導超過三百位身障夥伴創業，累積銷售金額突破一億元，讓身障朋友及弱勢族群實現創業夢想。

王鑫基表示，勞工局近三年來提供五百十七件職務再設計補助，金額總計超過八百八十七萬元，協助企業購置輔具、調整工作流程、改善工作環境等，打造適合身心障礙者的就業職場；介紹如何運用各類輔具合理調整，協助身心障礙者在職場上克服障礙。

曾接受此項服務的視障者小彥（化名），分享透過職務再設計及就服員協助，成功錄取電話服務員工作，實現就業夢想，鼓勵企業雇主進用身障者。

就業促進科長沈淑敏表示，此次獲獎是肯定勞工局促進身障就業平權的努力，將持續推動合理調整，協助身障者工作適應，並透過多元化就業服務，創造讓身障者穩定工作、長期發展的友善環境。